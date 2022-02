Derby di zona playoff per l’Atlante Grosseto in casa dello United Pomezia

GROSSETO – Trasferta in casa dello United Pomezia per l’Atlante Grosseto, per la sedicesima giornata di campionato. Sarà un derby della zona playoff fra le due sfidanti, essendo i biancorossi secondi e i laziali quinti quattro punti più sotto, ma con una partita in meno.

Clima abbastanza tranquillo in casa Atlante. “Veniamo da una da una prova convincente – ha detto il tecnico Alessandro Izzo – abbiamo approcciato molto bene la gara interna contro il Real Terracina e questo ci ha permesso di non avere avuto problemi nel secondo tempo. Adesso dobbiamo dare seguito a queste due ultime prestazioni e provare ad andare a fare il risultato a Pomezia contro lo United e sarà sicuramente un match molto impegnativo, loro sono una compagine importante con giocatori che hanno fatto presenze in serie A2. Sarà una partita differente dalle due precedenti, sarà importante fare bene entrambe le due fasi, afferma il mister biancorosso, soprattutto la fase difensiva.

Vogliamo giocarla al massimo delle nostre possibilità, conosciamo le nostre qualità e sappiamo che molti risultati passano dalle nostre prestazioni, dobbiamo intestardirci nel voler assolutamente migliorare quel qualcosa che ci renderebbe ancora più completi”.

Convocati Joao, Tamberi, Baluardi, Gianneschi, Agnelli, Lessi, Falaschi, Gonnelli, Morad, Nil e Mateo.

Arbitreranno Serra di Tivoli e Manca di Sassari, cronometrista Righetti di Aprilia.

S giocherà domani sabato alle 15 al PalaLavinium di Pomezia a porte chiuse per squalifica del campo.