Costa degli Etruschi e della Maremma Toscana area nord: insieme per promuovere il turismo sportivo

VENTURINA – “Si è svolto a Venturina Terme il primo incontro tra gli amministratori dell’ambito Maremma Area Nord e dell’Ambito Costa degli Etruschi, organizzato da Stefano Ridi (Promo & Media Srls) che ha seguito la candidatura ad European Community of Sport, per entrambi gli Ambiti, coordinandone il percorso sullo sport & turismo sportivo. Da questo comune riconoscimento (rilasciato da Aces Europe, Associazione no profit con sede a Bruxelles), è nata una sinergia tra i due territori che hanno individuato nello “sport” un catalizzatore, sia dal punto di vista sociale, che della promozione turistico sportiva”, recita la nota del Comune di Follonica.

“Questo percorso è stato condiviso con i due presidenti regionali del Coni (Simone Cardullo) e del Comitato Italiano Paralimpico (Massimo Porciani) e nel mese di dicembre 2021, è stata formalizzata una lettera d’intenti (unico esempio di partenariato a livello regionale), che identifica i 23 comuni dei due ambiti, come territorio pilota per organizzare attività congiunte tra atleti afferenti alle Federazioni Coni e Cip. Per coivolgere le associazioni sportive di entrambi gli Ambiti, sarà inviata una comunicazione congiunta con la lettera d’intenti, con l’obiettivo di stimolare proposte finalizzate all’organizzazione di attività ed eventi sportivi che abbiano una valenza sovracomunale con una particolare attenzione al concetto inclusivo, argomento condiviso con le massime autorità sportive della regione”, prosegue la nota.

“Coni e Cip, in contemporanea, promuoveranno il progetto nei confronti delle sedi regionali delle Federazioni sportive a loro associate e riconosciute. L’incontro è stato anche l’occasione per analizzare e confrontarsi sulle buone pratiche dei singoli comuni, connesse al turismo sportivo. Una su tutte, l’esperienza del Comune di Castiglione della Pescaia, che negli anni, ha consolidato sempre più, un’importante affluenza (nella media stagione) di turisti sportivi, grazie agli eventi collegati alle “Giornate Europee dello Sport”, organizzate fin dal 2015, anno del riconoscimento di Comune Europeo dello Sport”.

“Prendendo spunto da questa esperienza e da proposte scaturite da associazioni dei due territori gli amministratori presenti hanno deciso di istituire un tavolo permanente di confronto che analizzi le varie opportunità di collaborazione e che si proietti nel realizzare una serie di eventi a cavallo dei due Ambiti per favorire la connotazione turistico sportiva della Maremma Nord e delle Costa degli Etruschi, facilitando, altresì, la collaborazione tra le proprie associazioni sportive. Nel frattempo, si è stabilito di condividere e promuovere, attraverso i propri canali di comunicazione, gli eventi sportivi in corso di realizzazione ed analizzare, con particolare attenzione, quelli già esistenti che potrebbero assumere una valenza territoriale di più ampio respiro”.

“L’importanza di uno scambio di idee e di uno schietto brainstorming è stata sottolineata da tutti i presenti che hanno potuto confrontarsi anche su tematiche parallele al segmento del turismo sportivo, quali, per esempio, una possibile collaborazione per la promozione dei prodotti tipici dei due territori e la volontà di individuare una metodica unitaria, che faciliti lo scambio delle informazioni tra gli uffici turistici presenti nei 23 comuni. La riunione si è conclusa con un’analisi molto positiva del clima instaurato, già dal primo appuntamento, e con la decisione di calendarizzare mensilmente i prossimi incontri, estendendo l’invito ai partner attuali del percorso (Coni, Cip ed Università di Pisa), ed all’Anci I regionale, che sta già collaborando attivamente con questi territori”, continua.

“Per il Gruppo di Lavoro “Sport & Turismo Sportivo” della Maremma Toscana Area Nord erano presenti: Alessandro Ricciuti (Assessore al Turismo del Comune di Follonica – Capofila dell’Ambito), Silvia Travison (Assessora al Turismo del Comune di Scarlino), Susanna Lorenzini (Assessora al Turismo del Comune di Castiglione della Pescaia) e Massimo Biagini (Assessore al Turismo del Comune di Montieri). Per il Gruppo di Lavoro “Turismo Sportivo & Outdoor” della Costa degli Etruschi, erano presenti: Cristiano Pullini (Assessore al Turismo del Comune di Castagneto Carducci – Capofila dell’Ambito), Antonio Giuseppe Costantino (Vice Sindaco ed Assessore al Turismo del Comune di Cecina – Capofila del prodotto turismo sportivo), Mauro Niccolini (Consigliere delegato allo Sport del Comune di Cecina), Stella Zannoni (Assessore al Turismo del Comune di Campiglia Marittima) e Marco Pavoletti (Coordinatore tecnico dell’Ambito Costa degli Etruschi)”.