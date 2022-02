Claudio Baglioni in concerto a teatro

PIOMBINO – Il Comune di Piombino è già al lavoro per 20Eventi, il festival estivo organizzato in collaborazione con Pro Loco Piombino, giunto ormai alla terza edizione. Moltissime le novità in questa nuova stagione a partire da un’anteprima di altissimo livello: sabato 16 aprile alle 21 il teatro Metropolitan ospiterà una delle date del nuovo tour italiano di Claudio Baglioni.

“Ogni anno 20Eventi ha superato l’edizione precedente – dichiara Sabrina Nigro, assessore al Turismo – e siamo molto orgogliosi di quanto sta prendendo forma anche per questa terza estate consecutiva. Venti serate con grandi nomi dello spettacolo, nazionali e internazionali, in una location unica affacciata sul mare alle quali, quest’anno, grazie alla preziosa partnership con Live Emotion Group, si somma un’anteprima in teatro con uno degli artisti italiani più amati di sempre. Siamo molto fieri del programma che stiamo mettendo a punto e non vediamo l’ora di accogliere gli spettatori nella nostra città”.

Biglietti in vendita su TicketOne.