Blue Factor da applausi, pari spettacolo col Viareggio. Il programma del fine settimana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Che partita al Pala Barsacchi, nel turno di recupero infrasettimanale di campionato, valido per l’undicesima giornata di serie A2, la Blue Factor di Massimo Bracali è raggiunta a pochi secondi dalla fine sul 7-7 dal Cgc Viareggio. Una partita vietata ai deboli di cuore, con capovolgimenti continui nel punteggio, che hanno reso il match al cardiopalma. Un botta e risposta continuo con i bianconeri avanti in avvio sul 2-0 con le reti di Rosi e dell’argentino Musa su punizione, blù a Buralli. La reazione dei biancocelesti è veemente: 4 gol in fila Maldini, Cabiddu e doppietta di un Buralli ancora in serata di grazia (alla fine poker per lui) come Saitta strepitoso in molte occasioni. Nell’ultimo minuto il Viareggio è cinico: 3 gol con Puccinelli, Rosi e ancora Puccinelli sulla sirena per il clamoroso controsorpasso per il 5-4. Nella ripresa ancora una caterva di emozioni. Buralli, Cabiddu e Buralli portano sul 7-5 i maremmani con il blù a Piro e il gol su punizione di Musa che ridà speranze ai bianconeri. Cabiddu, sul blù a Muza non chiude i conti e allora seppur senza il portiere, il Viareggio pareggia con Raffaelli e 17 secondi dalla fine per il 7-7 definitivo. Sabato sera la Blue Factor di nuovo in pista: alle 20 al Casa Mora arriva il Decom Roller Matera, con i lucani che giocheranno poi domenica a Camaiore.

In serie B non è bastata una buona prova ai ragazzi di Alberto Aloisi nel recupero della quarta giornata: il Prato con giocatori più esperti alla fine ha fatta sua una gara equilibrata espugnando il Casa Mora per 5-4. Per l’Under 19 derby al Casa Mora: alle 21 il Castiglione, con arbitro Daniele Moretti, il Cp Grosseto. Rinviato il match dell’Under 17 a Sarzana per casi di Covid fra i liguri. Nell’Under 15 derby a Follonica, sabato, alle 17 per la tredicesima giornata. L’Under 11 gioca invece a Grosseto domenica alle 11 per l’undicesima giornata.

Serie A2 CGC VIAREGGIO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7-7

CGC VIAREGGIO: Emiliano Torre, Niccolò Poli, Joaquim Muza, Luca Lombardi, Andrea Gemignani, Alex Raffaelli, Liam Rosi, Giulio Brunoro, Davide Palla. All. Massimo Mariotti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Alessandro Donnini; Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Alberto Cabiddu, Emanuele Perfetti. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Donato Mauro di Salerno.

RETI: pt (5-4) 4’57 Rosi (V), 11’56 Muza pp (V), 12’48 Maldini (C), 13’26 Cabiddu (C), 15’01 e 19’37 Buralli (C), 23’55 Puccinelli (V), 24’21 Rosi (V), 25’00 Puccinelli (V); st 1’28 Buralli (C), 11’34 pp Cabiddu (C), 13’05 Buralli (C), 22’00 pp Muza (V) 24’43 Raffaelli (V).

Recupero 11a giornata Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 7-7. Recupero della 9a giornata del 26/2 Blue Factor Castiglione-Decom Roller Matera, già giocate Rotellistica Camaiore-Sgs Forte dei Marmi 5-6, Alice Grosseto-Startit Prato 7-3, Gamma Innovation Sarzana-Cgc Viareggio 8-6, riposa Afp Giovinazzo. Anticipo 17° giornata Rotellistica Camaiore-Decon Roller Matera il 27/2.

Classifica serie A2 girone B: Sarzana (13) 29, Castiglione (10­­) 25, Forte dei Marmi (11) e Cgc Viareggio (10) 19, R.Matera (9) 16, Afp Giovinazzo (12) 15, Rotellistica Camaiore (11) 12, Alice Grosseto (12) 5, Prato (12) 1.

Marcatori: Joaquin Vargas (R.Matera) 30, Federico Buralli (Castiglione) 29, Ernest Cinquini (Sarzana) 20, Matteo Pistelli (Sarzana) 18, Riccardo Salvadori (Grosseto) e Davide Deinite (Forte dei Marmi) 15.

Serie B BLUE FACTOR CASTIGLIONE-RIZZO COSTRUZIONI PRATO 4-5

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Grossi, Luca Peruzzi Squarcia; Filippo Montauti, Brando Santoni, Filippo Onori, Matteo Mantovani, Samuel Cardi, Emanuele Perfetti, Tobia Tognarini, Diego Guarguaglini. All. Alberto Aloisi.

RIZZO COSTRUZIONI PRATO: Francesco Vespi; Alberto Capuano, Tommaso Bianchi, Maurizio Baldesi, Tommaso Benelli, Lorenzo Mugnai, Luca Lapolla. All. Federico Barbani.

ARBITRO: Luca Lossi di Forte dei Marmi.

RETI: pt (3-4); 6’53 Baldesi (P), 10’59 E.Perfetti (C), 12’54 Santoni (C), 13’55 A.Capuano (P), 19’19 Baldesi (P), 20’49 Guarguaglini (C), 22’13 A.Capuano (P); st 2’46 A.Capuano (P), 21’09 Guarguaglini (C).

Recuperi: 22/2 giornata 3a Follonica-Pumas Viareggio 4-2, giornata 6a Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-7; 23/2 giornata 4a Blue Factor Castiglione-Rizzo Costruzioni Prato 4-5. Recupero 1a giornata il 27/2:

La classifica girone E: Orlando Focacceria Forte dei Marmi (6) e Follonica (5) 13, Pumas Viareggio (5) 9, Rotellistica Camaiore (6) 8, Blue Factor Castiglione (5) 7, Spv Viareggio (5) 5, Rizzo Costruzioni Prato (4) 4, Cgc Viareggio (6) 0.

Under 19

La 4 giornata del 25/2: Mt Forte dei Marmi-Gamma Innovation Sarzana B rinviata, Gamma Innovation Sarzana A-Spv Viareggio, Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto.

La classifica: Sarzana A (2) e Forte dei Marmi (2) 6, Castiglione (1) 3, Cp Grosseto (3) e Spv Viareggio (2) 1, Sarzana B (2) 0.

Under 17

Recupero 10a giornata: Pumas Viareggio-Blue Factor Castiglione 10-0, Follonica A-Follonica B il 25/2, Spv Viareggio-Gamma Innovation Sarzana il 9/3, riposa Mt Forte dei Marmi. Le partite della 13° giornata del 27/2: Spv Viareggio-Follonica B, Mt Forte dei Marmi-Follonica A, Gamma Innovation Sarzana-Blue Factor Castiglione rinviata. Riposa Pumas Viareggio.

La classifica zona 4: Follonica B (9) 24, Follonica A (8) e Pumas Viareggio (10) 22, Sarzana (8) 7, Forte dei Marmi (8) e Spv Viareggio (8) 6, Castiglione 1 (9).

Under 15

I risultati della 10a giornata, campionato zona 4, del 19 febbraio: Follonica-Cp Grosseto rinviata, Cgc Viareggio-Gamma Innovation Sarzana 15-3, Mt Service Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 12-1, Spv Viareggio A-Spv Viareggio B 10-1.

Le partite della 13a giornata, campionato zona 4, del 26 febbraio: Spv Viareggio A-Cp Grosseto 10-0, Gamma Innovation Sarzana-Mt Forte dei Marmi, Follonica-Blue Factor Castiglione- Spv Viareggio B-Cgc Viareggio.

La classifica zona 4: Forte dei Marmi (11) 33, Follonica (11) 25, Spv Viareggio A (10) 24, Sarzana (11) 20, Spv Viareggio B (13) 12, Cgc Viareggio (10) 10, Castiglione (10) 9, Cp Grosseto (14) 0.

Under 11

Le partite dell’11a giornata, campionato zona 4, del 27/2: Gamma Innovation Sarzana-Forte Versilia Roller, Cp Picchianti Grosseto-Blue Factor Castiglione, Tipografia Senesi Prato-Rotellistica Camaiore, Cgc Viareggio-Follonica il 13/3.

La classifica zona 4: Follonica (7) e Castiglione (8) 21, Sarzana (7) e Grosseto (8) 15, Forte Versilia Roller (9) 9, Rotellistica Camaiore (7) e Cgc Viareggio (9) 6, Tipografia Senesi Prato (7) 0.