“Regoliamo insieme l’azzardo”: l’1 marzo il secondo incontro online

GROSSETO – Continuano i corsi di formazione del progetto “Regoliamo insieme l’azzardo”, organizzati da Coeso società della salute, con una serie di incontri in modalità webinar.

Dopo il primo modulo, che si è tenuto in modalità online lo scorso 17 febbraio, intitolato “Chi gioca a cosa?”, è la volta del secondo appuntamento in programma per il primo marzo, dalle ore 15 sempre online, dal titolo “Attivare la comunità. Metodi e pratiche”. Saranno i docenti Mauro Soli e Alessio Arces, di Federsanità Anci Toscana, a intervenire per spiegare quali sono i meccanismi da mettere in pratica e una serie di azioni finalizzate a prevenire il disturbo da gioco d’azzardo.

L’obiettivo del corso, infatti, è quello di provare a capire insieme come attivare sul territorio iniziative e di azioni volte a regolare il gioco d’azzardo lecito e prevenire in questo modo i comportamenti patologici. L’incontro è aperto a tutti ma è necessaria l’iscrizione. Per informazioni o per iscriversi al corso è possibile scrivere a simurg@simurgricerche.it oppure a m.marcucci@coesoareagr.it o ancora t.monachino@coesoareagr.it.