«No alla guerra». Da oggi sul palazzo della provincia sventola la bandiera della pace

GROSSETO - "La bandiera della pace sventola sul palazzo della Provincia di Grosseto". Ad annunciarlo il presidente Francesco Limatola, che ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram, commentandola con la "Poesia sulla pace" di Gianni Rodari, che riportiamo qui di seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Limatola (@francescolimatola)

Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare,

preparare la tavola

a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte:

chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,

e orecchie per non sentire.

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte,

né per mare né per terra

per esempio, la guerra.