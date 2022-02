In questura arrivano sette nuovi agenti di Polizia: «Più controlli sul territorio»

GROSSETO – Sette nuovi operatori, inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, sono arrivati alla Questura di Grosseto in questa settimana, e in particolare un vice ispettore, quattro operatori del ruolo agenti e assistenti e due agenti in prova, a rinforzo degli organici.

Tutti i nuovi poliziotti sono stati accolti dal Questore della provincia di Grosseto, Antonio Mannoni, che dopo aver illustrato le problematiche di sicurezza che caratterizzano il territorio grossetano, ha dato loro il benvenuto e augurato buon lavoro.

Il vice ispettore e i quattro operatori del ruolo assistenti, provenienti da Torino, Nuoro, Livorno, Siena e Ciampino, hanno lavorato in realtà e uffici diversi, dove hanno maturato una consolidata esperienza professionale, da cui la questura trarrà sicuro giovamento, mentre i due agenti in prova hanno appena finito di frequentare il 215° corso di formazione Allievi Agenti presso le scuole di Campobasso e Brescia.

Nel corso del colloquio con il Questore, i nuovi poliziotti, che verranno assegnati in gran parte a potenziamento del controllo del territorio e in particolare alle volanti, hanno manifestato forti motivazioni nell’affrontare il servizio che li attende nella nuova sede.

I nuovi arrivati, tutti di età molto giovane, tra cui in particolare i due agenti in prova, appena usciti dal corso, contribuiranno ad abbassare l’età media del personale della questura e daranno un prezioso contributo, grazie anche al loro entusiasmo e alla loro professionalità per il raggiungimento di risultati di sempre maggior rilievo da parte della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza e la pacifica convivenza nella provincia di Grosseto, e la percezione di sicurezza da parte dei cittadini di Grosseto.

Al vice ispettore, ai quattro operatori del ruolo agenti e assistenti e ai due agenti in prova il Questore ha rivolto parole di apprezzamento per il loro importante percorso professionale e gli auguri per il prezioso servizio che svolgeranno al servizio dei cittadini di questa provincia.