In piazza contro la guerra: Grosseto si mobilita per la pace

GROSSETO -“Siamo ormai entrati nel baratro. Il delirio bellicista che ormai imperversa ci ha condotto alla guerra. Lanciamo un appello affinché vi siano iniziative, manifestazioni unitarie per la pace. Che il movimento della pace in Italia e nel mondo faccia sentire la propria voce”, recita la nota della sezione Anpi E. Palazzoli.

“Dobbiamo chiedere con forza la sospensione delle ostilità, il ritiro delle truppe e una trattativa che avvenga sotto l’egida dell’Onu. L’Unione Europea deve svolgere il proprio ruolo autonomo e non subalterno per favorire le fine delle ostilità e una soluzione pacifica e non basata sulla forza delle armi. L’Italia deve svolgere un ruolo di mediazione attraverso il negoziato e, soprattutto, mantenere ben fermo il principio previsto dell’art. 11 della nostra Costituzione che stabilisce che il nostro Paese debba sempre ‘ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali'”.

“Aderiamo al comunicato dell’Anpi Nazionale e a quello espresso da Cgil, Anpi e Arci provinciali. Parteciperemo convinti alla manifestazione per la pace indetta per sabato 26 febbraio in piazza Dante dalle ore 16 alle ore 18 e invitiamo tutti ad appendere la bandiera della pace alle proprie finestre, ai propri balconi”, conclude la nota.