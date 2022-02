Ex depuratore, il Comune: «Un nuovo parcheggio per riqualificare l’area»

FOLLONICA – “Il nuovo anno per Follonica si è aperto con una novità importante: il Comune si è aggiudicato circa 5 milioni di euro di finanziamento per al realizzazione del progetto di riqualificazione del quartiere di Senzuno. Una notizia attesa e sperata, alla quale si lega a doppio filo il tema dei posti auto dell’intero quartiere. Di pari passo con la rigenerazione totale di Senzuno, l’Amministrazione comunale ha infatti pensato all’edificazione di un nuovo parcheggio, che verrà realizzato nell’area dell’ex depuratore, all’interno dell’Ilva”, recita la nota del Comune di Follonica.

“Una soluzione che darà una risposta alla riorganizzazione della sosta in quella zona della città, frequentatissima sopratutto durante l’estate. Il progetto è già finanziato con risorse di bilancio (circa 1 milione e 400 mila euro) che si vanno ad aggiungere ai finanziamenti ottenuti per Senzuno (5 milioni di euro da finanziamento Pnrr e 900 mila euro con risorse di bilancio), a quelli per il lungomare sulla marina di Senzuno (700 mila euro) e al progetto del Petraia portato avanti insieme all’Acquedotto del Fiora (6 milioni di euro)”.

Quella dell’ex depuratore è un’area degradata e abbandonata da anni, per la quale è in progetto uno smantellamento totale delle strutture, con la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del quartiere. L’idea è quella di realizzare uno spazio integrato nel verde, con circa 140 nuovi posti auto. Un progetto che risolvere allo stesso tempo tre questioni scottati: il nuovo parcheggio darà una risposta concreata al problema della mancanza dei posti auto durante il periodo estivo, con l’intervento verrà bonificata un’area fortemente degradata all’interno del parco dell’Ilva e, inoltre, la nuova area di sosta alleggerirà il traffico nel centro cittadino e sul lungomare.

In questi giorni il sindaco Andrea Benini e i suoi assessori hanno organizzato alcuni incontri con i commercianti di Senzuno, con i cittadini e con le persone che da alcuni anni si stanno prendendo cura del parco di fianco al depuratore, proprio per raccogliere richieste e suggerimenti, con l’obiettivo di portare avanti un’idea il più possibile condivisa. Grazie a questi incontri si sta definendo più nel dettaglio il progetto.

Per permettere alle auto di avere accesso all’area dell’ex depuratore l’Amministrazione ha immagino una strada che dalla rotonda di viale Europa, sul solco dello stradello già presente nel parco dell’Ilva, arriva fino al nuovo parcheggio. Questo sarà possibile spostando di alcuni metri l’area di sgambamento cani. Il progetto preliminare approvato in giunta è una prima base per il confronto con i cittadini, che potrà variare in occasione dei livelli successivi di progettazione.

Certo è che non mancherà un’attenzione particolare al verde e al tema della sostenibilità: con la nuova area verranno messi a dimora circa quaranta alberi e all’interno del parcheggio verrà probabilmente inserita anche una piattaforma per il bike sharing, così da fornire un servizio utile a tutti coloro che si potranno poi muovere nel centro cittadino senza utilizzare l’auto.