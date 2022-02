Coldiretti: per Carnevale sfilano i dolci della tradizione al mercato di Campagna amica. Ecco quando

GROSSETO – “I dolci della tradizione carnevalesca sfilano al mercato di Campagna Amica di Grosseto. Dalla frittella di riso di San Giuseppe alle castagnole, dalle chiacchere ai crogetti maremmani e molti altri dolci tipici o meno tipici preparati a libera fantasia delle aziende agricole del mercato. L’iniziativa in programma sabato 26 febbraio dalle ore 9.30, nell’ultimo weekend di Carnevale, diventa una divertente occasione per fare la spesa direttamente dai produttori locali nel segno della qualità, della tracciabilità, della trasparenza e della sostenibilità della rete di Campagna Amica”, recita così la nota di Coldiretti Grosseto.

“Una mobilitazione della dolcezza che vede in azione anche i cuochi contadini per mostrare dal vivo come risparmiare realizzando a casa i tradizionali dolci di Carnevale, come scegliere gli ingredienti migliori, preparare gli impasti, cuocerli e infine decorarli prima di portarli in tavola o regalarli a parenti e amici. Dalle ore 10.00, infatti, le cuoche contadine di Campagna Amica, Simona di Gregorio dell’azienda agricola il Campo di Piccioni Marco e Eleonora Dori dell’azienda agricola La Salica, prepareranno crogetti e castagnole che delizieranno i clienti del Mercato e chiunque voglia passare a festeggiare il Carnevale”.

“Il Carnevale – ricorda la Coldiretti – prende le mosse dalla tradizione della campagna, dove segnava il passaggio tra la stagione invernale e quella primaverile e l’inizio della semina nei campi che doveva essere festeggiata con dovizia. I banchetti carnevaleschi sono molto ricchi di portate perché, una volta in questo periodo si usava consumare tutti i prodotti della terra, non conservabili, in vista del digiuno quaresimale”.

“La necessità di passare il tempo fra le mura domestiche a causa delle misure anti Covid ha spinto al ritorno della cucina casalinga fai da te con – sottolinea Milena Sanna, direttore di Coldiretti Grosseto – la riscoperta di ricette e dolci della tradizione. La preparazione dei piatti tradizionali delle feste è così un’attività tornata ad essere gratificante per uomini e donne a anche come antidoto alle tensioni e allo stress provocate dalla pandemia”, conclude la nota.