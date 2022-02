Bbc Grosseto, chiusa in grande la campagna acquisti con l’esterno Albert

GROSSETO – Il Bbc Grosseto chiude con il botto un’importante campagna acquisti, mettendo a disposizione del manager Jairo Ramos Gizzi una mazza pesante come quella dell’esterno antillano Shakir Albert, uno dei protagonisti nel 2021 in serie A con la casacca del Godo.

Nato a Willemstad, Curacao il 24 dicembre 1996, Albert a 17 anni ha firmato un contratto professionistico con i Los Angeles Dodgers, con i quali ha esordito nel 2014 nella Dominican Summer league (61 partite, con una media battuta di 275), per poi passare nel 2015 e 2016 nell’Arizona league, (disputando complessivamente 88 incontri). Nel 2017 viene promosso in singolo A nel Great Lakes Loons: gioca 19 partite con una media di 280.

I Dodgers gli offrono poi un posto di coach in minor league per tre stagioni. Nel 2021 decide di rimettersi in gioco, accettando l’offerta del Godo: con la squadra allenata da Stefano Naldoni disputa la poule scudetto e termina il campionato di serie A con statistiche di assoluto rispetto: 320 di media, con 7 fuoricampo e 32 punti battuti a casa. Il direttore sportivo Filippo Olivelli lo contatta e lo porta in Maremma, dove affiancherà all’esterno Loardi, Ambrosino e Chelli.

“Sono contento di aver scelto il campionato italiano – dice Shakir Albert – il livello è davvero buono e c’è molta competizione. I miei obiettivi per questa stagione sono rimanere in salute e fare tutto il necessario per aiutare la squadra a vincere. In queste ultime settimane ho studiato un po’ Grosseto: bella zona, dove fa bel tempo per giocare a baseball, penso che sarà divertente. Non posso promettere niente ai tifosi, ma li invito a venirci a vedere: sarà sicuramente una grande stagione”.