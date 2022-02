Venduto storico palazzo medievale: all’interno mobili d’epoca e soffitti a cassettone

GIUNCARICO – È stato venduto palazzo Scarafia, palazzo di epoca medievale che si trova nel centro storico di Giuncarico. Il palazzo, con volte e soffitti a cassettone e con all’interno ancora pregiati mobili d’epoca, è da tempo disabitato visto che la famiglia proprietaria vive ormai da decenni a Firenze.

Era stato messo in vendita ma, sia a causa della sua dimensione (si estende su più piani, per 36 stanze, e ha un vasto giardino), sia a causa del suo valore storico e dei limiti che ne derivano, il palazzo era rimasto a lungo invenduto.

Infine qualche mese fa il palazzo è stato acquistato e dovrebbero essere fatti dei lavori all’interno come ha confermato l’acquirente con una lettera inviata alla cittadinanza.

Il nuovo proprietario è un avvocato Danese. «Mi sono laureato all’Università europea di Firenze e lavoro come avvocato a Copenhagen, Danimarca. Per molti anni ho avuto una casa più piccola a Maremma per le vacanze».

«Ho costituito una società registrata con il nome “Palazzo Camaiori-Piccolomini” e acquistato e rilevato, per uso privato, la proprietà dalla famiglia Scarafia. Non ci saranno variazioni di attività sulla proprietà nei prossimi anni».

Nella lettera l’avvocato precisa che a primavera farà riparare i due buchi che si erano venuti a creare sul tetto del palazzo, oltre a programmare pulizia e manutenzioni regolari dell’area.

Il palazzo, attiguo alla torre campanaria, confina con la seconda cinta muraria, proprio a fianco dell’arco di ingresso al paese, e in futuro, se fosse utilizzato a scopo ricettivo, potrebbe essere un volano per il turismo di alta qualità.