Trasferta al lago dell’Accesa con il gruppo escursionismo Uisp: tutte le info

GROSSETO – Domenica 27 febbraio la struttura escursionismo della Uisp di Grosseto ha in programma una trasferta al lago dell’Accesa ed ai vicini insediamenti minerari risalenti all’epoca etrusca e medievale.

Raggiunta la località La Pesta si prosegue per circa un km fino al poggio Corbello. Da qui attraverso saliscendi si raggiunge il lago dell’Accesa da costeggiare per circa due terzi (il giro completo non è possibile perché ci sono tratti chiusi). Dopo aver affiancato il fiume Bruna si trova un villaggio minerario etrusco.

Ritornati alla Pesta salita per raggiungere il colle di Serrabottini e le strutture minerarie del posto, quindi la strada del ritorno per completare l’anello attraverso il bosco, sentieri e stradoni fino a ritornare alla Pesta. Il percorso, che si presenta bello in una zona suggestiva delle Colline Metallifere, è di circa 12 chilometri di media difficoltà per la presenza di salite. Abbigliamento da trekking, pranzo al sacco, acqua a sufficienza, copertura in caso di pioggia.

Appuntamento in via Grieg-via Ravel entro le ore 8,45. Le escursioni sono riservate agli associati Uisp. E’ possibile associarsi anche la mattina alla partenza del gruppo. Info: 370 379 4027.