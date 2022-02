Taglio degli alberi, Wwf: «Le piante non sono state ancora sostituite. Chiediamo al Comune di vigilare»

ORBETELLO – “A distanza di alcuni mesi da un nostro precedente comunicato relativo al taglio delle alberature ai lati della “Strada vicinale delle Cantine”, presso San Donato (nel Comune di Orbetello), dobbiamo purtroppo tornare sull’argomento”, recita così la nota dell’associazione Wwf della provincia di Grosseto.

“Tale taglio è stato effettuato nel luglio 2021, in base ad un progetto di sostituzione dei pini presenti ai lati della strada, con la motivazione dei danni provocati alla stessa dalle radici superficiali e dei conseguenti problemi alla viabilità. Come già avevamo evidenziato a suo tempo, però, il taglio ha coinvolto anche altre conifere, come ad esempio alcuni cipressi (della specie Cupressus sempervirens pyramidalis, che, anche se di origine alloctona, è ormai da secoli una componente del tipico paesaggio toscano), che non presentavano certo il problema delle radici superficiali ed erano almeno apparentemente esenti da malattie”.

“Nel nostro precedente comunicato, avevamo espresso l’auspicio che le piante abbattute fossero effettivamente sostituite, come previsto dal progetto. Dobbiamo invece constatare che la sostituzione a tutt’oggi non è affatto avvenuta. Vogliamo ancora sperare che il progetto sia rispettato e che la sistemazione delle nuove piantine avvenga il prima possibile. A tal fine, invitiamo il Comune di Orbetello a vigilare affinché ciò avvenga”, conclude la nota.