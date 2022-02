Ruba carburante dal trattore di un’azienda agricola. Arrestato

GROSSETO – Un uomo di 50 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Guardia di finanza dopo aver rubato il carburante da trattore in un’azienda agricola nella zona di Braccagni, nel comune di Grosseto.

L’uomo aveva già caricato in auto le taniche, e probabilmente pensava di averla fatta franca quando è stato fermato dagli agenti della Guardia di finanza per un controllo. In auto gli uomini delle Fiamme gialle hanno trovato le taniche e per l’uomo, maremmano, sono scattate le manette.

Il proprietario dell’azienda agricola ha sporto denuncia e l’uomo si trova agli arresti domiciliari.