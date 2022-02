Restyling per il teatro Metropolitan, Ferrari: «La strada giusta per migliorare il volto della città»

PIOMBINO – “Sarà un prestigioso studio di Milano specializzato in spazi pubblici ad occuparsi della progettazione del restyling del teatro Metropolitan”, recita così la nota del Comune di Piombino.

“Il nostro è il secondo teatro della provincia per importanza – spiegano il sindaco Francesco Ferrari e Marco Vita, assessore ai Lavori pubblici – e uno strumento indispensabile per la crescita e la valorizzazione del tessuto culturale cittadino: per questo abbiamo voluto professionisti d’eccellenza a lavorare al progetto. La città merita uno spazio di pregio, esteticamente piacevole e consono alle attività che vogliamo per la città. L’incarico, anche grazie al lavoro di Giuliano Parodi nella veste di assessore alla Cultura, è già stato affidato in modo da avere prima possibile il progetto preliminare e poter di conseguenza partecipare a bandi con l’auspicio di reperire i necessari finanziamenti per realizzare l’opera. È evidente che il Comune con le sue sole risorse non possa affrontare la realizzazione di grandi opere, infatti, una parte importante del lavoro che ci impegna quotidianamente è proprio quella di creare le basi per attrarre risorse. Siamo molto orgogliosi di questo percorso che ha già portato a Piombino ingenti risorse destinate a opere di cui la città aveva bisogno, alcune già realizzate e altre di prossima realizzazione: siamo convinti che sia questa la strada giusta per migliorare il volto della città e la vita dei cittadini”.

“La progettazione – prosegue la nota – , infatti, è la base necessaria per reperire fondi esterni al bilancio comunale: dall’inizio del mandato, in appena due anni e mezzo, l’Amministrazione Ferrari è riuscita ad aggiudicarsi quasi 7 milioni di risorse dedicate alle opere pubbliche. Tra i molti progetti con i quali l’Amministrazione ha reperito nuovi finanziamenti spiccano i lavori di consolidamento delle falesie di Calamoresca e di viale del Popolo, il restauro di Casa Esagono, il completamento dei primi due lotti del Polo culturale, numerosi interventi sull’edilizia scolastica e sugli impianti sportivi come il rifacimento della copertura della scuola media di via Togliatti e del Palazzetto dello sport e la messa in sicurezza dell’ex asilo Il Girasole con la trasformazione in scuola dell’infanzia, oltre a una significativa somma destinata all’efficientamento energetico”.

“A questi, si aggiungeranno i finanziamenti promessi dalla Regione Toscana per il completamento del terzo lotto del Polo culturale che ospiterà la biblioteca e, grazie alla sinergia e alla collaborazione con l’Autorità di sistema portuale, i 50 milioni necessari alla realizzazione della 398”, conclude.