Interrogazione in Comune sugli abiti del palio messi in vendita. «Vogliamo sapere cosa è successo»

MAGLIANO IN TOSCANA – Non si placa la polemica attorno agli abiti del corteo storico del palio di Magliano in Toscana, messi in vendita su un gruppo Facebook in stock a 200 euro.

Dopo il recupero da parte del sindaco, Diego Cinelli, arriva l’interrogazione da parte dell’opposizione.

«Visto che l’Amministrazione comunale ha dichiarato di voler sporgere denuncia alla stazione dei Carabinieri di Magliano in Toscana per sapere come si siano svolti i fatti, dal momento che non risultava nessuna vendita autorizzata, e considerato che gli abiti sono stati recuperati sebbene non si riesca a capire cosa sia successo precisamente i consiglieri comunali del gruppo Uniti, chiedono di sapere con dovizia di particolari la motivazione per la quale tali abiti, ricordiamo patrimonio dell’intera comunità maglianese, siano finiti in mano a persone che non sembrano averne titolo» concludono il capogruppo Giancarlo Tei, Alessandro Loffredo, Gianfranco Pastorelli e Lorella Tronchi.