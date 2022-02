Impegno infrasettimanale per la Blue Factor: recupero in casa del Viareggio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In serie A2 turno infrasettimanale di campionato per la Blue Factor di Massimo Bracali, che viaggia alla volta del pala Barsacchi (giovedì alle 21, arbitro Donato Mauro di Salerno) per disputare il recupero dell’11° giornata contro il Cgc di Massimo Mariotti. Una sfida sempre affascinate in uno dei palazzetti storici dell’hockey italiano, e che mette di fronte ai biancocelesti un quintetto come quello bianconero che vuole recuperare in classifica alla capolista Sarzana come i maremmani. Sia il Castiglione che il Cgc infatti devono recuperare molte partite (4 rispetto ai liguri rossoneri di Mirko Bertolucci che hanno battuto domenica il Giovinazzo 7-3 nell’anticipo della 15° giornata), e il match vale tanto in prospettiva piazzamento finale e griglia playoff. All’andata il Castiglione al Casa Mora riuscì a battere il Viareggio per 6-5, ma al termine di 50′ serrati e combattuti. I quintetti si annunciano al completo con le solite ormai croniche assenze nel Castiglione. Pericolo pubblico numero 1 nel Cgc l’argentino Joaquin Muza, tre gol al Casa Mora (12 in stagione).

Serie A2

Recupero 11a giornata Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione.

Classifica serie A2 girone B: Sarzana (13) 29, Castiglione (9­­) 24, Forte dei Marmi (11) 19, Cgc Viareggio (9) 18, R.Matera (9) 16, Afp Giovinazzo (12) 15, Rotellistica Camaiore (11) 12, Alice Grosseto (12) 5, Prato (12) 1.

Marcatori: Joaquin Vargas (R.Matera) 30, Federico Buralli (Castiglione) 25, Ernest Cinquini (Sarzana) 20, Matteo Pistelli (Sarzana) 18, Riccardo Salvadori (Grosseto) e Davide Deinite (Forte dei Marmi) 15.