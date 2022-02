Diamo i numeri: è testa a testa tra Partito democratico e Fratelli d’Italia

GROSSETO – Il Partito democratico è primo partito secondo il sondaggio di Emg per Cartabianca, pubblicato ieri. Con il 21,4% dei voti (+0,2% rispetto alla scorsa settimana), il Pd resta in pole seguito da Fratelli d’Italia, che cresce di 0,2 punti percentuali raggiungendo il 19,5%.

Al terzo posto la Lega, che perde lo 0,3% calando al 17,9%. Il partito di Matteo Salvini è la forza politica che perde più di tutti secondo l’indagine condotta da Emg. In calo anche il Movimento 5 stelle, che passa dal 13,9% della scorsa settimana al 13,7% (-0,2%).

Crescono dello 0,1% Forza Italia (8,3%), Azione +Europa (4,1%), Italia viva (4,1%), Europa verde (2,7%) e Sinistra italiana (2,6%).

Infine, il 42,1% degli intervistati ha risposto che è indeciso.

Ieri abbiamo pubblicato i dati delle intenzioni di voto degli italiani raccolti da Swg, nel suo sondaggio settimanale realizzato per La7. L’indagine di Swg dava FdI primo partito con il 21,4%, seguito dal Pd con il 20,7% (-0,4%).

L’altra differenza sostanziale tra i due sondaggi sta nel Movimento 5 stelle, che secondo Swg è in crescita (13,1%, +0,3%), mentre per Emg è in calo (13,7%, -0,2%). A questa si aggiunga la posizione di Italia viva, che Swg vede superata dai Verdi (2,4%, -0,1%), mentre Emg rileva una crescita dello 0,1% per un consenso pari al 4,1%.

Ma perché queste discrepanze? In un precedente articolo (QUI IL LINK) abbiamo spiegato perché i risultati dei sondaggi politici (e non solo) possono portare a risultati differenti anche se condotti nello stesso periodo. In linea generale, i motivi sono principalmente due: la costruzione del campione (chi sono gli intervistati); il metodo di rilevamento dei dati (come vengono intervistati).