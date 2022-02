Crisi Russia-Ucraina: tre lettori su quattro sono preoccupati per la guerra

GROSSETO – Come sappiamo, purtroppo, i venti di guerra sono tornati a soffiare in Europa. I rapporti tra Kiev e Mosca sono sempre più compromessi e Vladimir Putin spaventa non poco la pace e la sicurezza dell’intero continente (Foto: Michael Parulava on Unsplash).

Pur consapevoli che questioni di tal genere non possano essere semplificate o ridotte a poche domande o slogan di sorta, abbiamo voluto lanciare un piccolo sondaggio (sui nostri canali social, Facebook ed Instagram) per conoscere l’opinione e le sensazioni dei nostri lettori.

Ancora una volta i numeri della partecipazione ai nostri InstaPoll sono stati (grazie!) molto alti e ciò ci permette di comprendere con maggiore chiarezza la percezione dei grossetani.

La prima domanda che abbiamo posto, a proposito della crisi russo-ucraina, è “Sei preoccupato/a?”. Il 76,5% dei partecipanti ha risposto affermativamente al quesito. Un altro dato interessante è quello relativo alla comprensione dei motivi dello scoppio delle animosità al confine tra Russia ed Ucraina: il 72,2% dei nostri lettori ha affermato di aver capito le ragioni dello scontro.

Infine, ma non meno importante, secondo i grossetani le questioni che più li preoccupano sono la guerra e la crisi economica. Subito dopo il Governo Draghi, le morti innocenti, la crisi energetica e il caro bollette.

