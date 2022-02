Coronavirus, Draghi: «Stop allo stato di emergenza. Nessuna proroga dopo il 31 marzo»

FIRENZE – “La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo”, lo annuncia il presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita a Firenze, dal palco del Teatro del Maggio fiorentino.

“Dal 31 marzo – prosegue -, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate e le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto e quello delle mascherine Ffp2 in classe”.

Inoltre, il Governo intende porre “gradualmente fine a l’obbligo di utilizzo del Super Green pass a partire dalle attività all’aperto tra cui fiere, sport, feste e spettacoli… Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica pronti ad intervenire in caso di recrudescenze. Ma il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto”.