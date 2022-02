Bezzini incontra i sindaci, Gentili: «Siano rivisti i criteri per ripartire le risorse tra le Asl della Toscana»

PITIGLIANO – “L’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini, venuto in Maremma per inaugurare i distretti socio-sanitari di Porto Ercole e Montiano, ha accettato l’invito a partecipare ad un incontro della Conferenza dei sindaci delle Colline dell’Albegna, che si è svolto questo pomeriggio, ad Orbetello, alla presenza del direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio d’Urso”, recita la nota del Comune di Pitigliano.

“La Conferenza dei sindaci – spiega il presidente Giovanni Gentili – ha fortemente voluto questo colloquio vis-à-vis con l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini per spiegare le criticità del territorio. Tutti i sindaci presenti hanno chiesto, in particolare, che vengano rivisti i criteri con i quali sono ripartite le risorse per la spesa sanitaria tra le Asl della Toscana. Non è giusto, infatti, ‘fare parti uguali’ tra territori disuguali: per tutelare il diritto alla salute la spesa pro-capite per la sanità non può essere la stessa tra chi risiede in città e chi invece vive in aree periferiche come la nostra, caratterizzate da bassa densità abitativa, un’elevata percentuale di popolazione anziana, distanze geografiche ampie e una debole infrastruttura viaria. È necessario che nella ripartizione delle risorse si tenga conto di questi fattori che rappresentano un evidente svantaggio, un gap che deve essere superato. I distretti di Porto Ercole e Montiano sono in questo senso una presenza essenziale insieme agli ospedali di Pitigliano e di Orbetello per rispondere ai bisogni del territorio.”

“Sono soddisfatto dell’incontro – prosegue Giovanni Gentili – anche perchè l’assessore regionale si è reso disponibile ad impegnarsi in un’azione di riequilibrio. A queste richieste seguirà anche un atto politico che è allo studio dei sindaci”.