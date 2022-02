Tra un mese è primavera: giornate più lunghe, il sole ci fa compagnia un’ora di più

GROSSETO – Sapevate che dal 21 dicembre scorso le ore di sole quotidiane stanno lentamente (ma inesorabilmente) aumentando?

Una bella notizia, se si considera che l’inverno sta volgendo al termine e la primavera è ormai (per così dire) dietro l’angolo. Poi arriverà l’estate e potremo tornare al mare (e no, lo diciamo subito: quest’anno per disposizioni governative la prova costume è stata cancellata).

Una delle questioni più interessanti è che la “presenza” della luce varia a seconda della parte d’Italia in cui ci troviamo: se da Aosta scendiamo verso Reggio Calabria (voi passate da Genova oppure no?), progressivamente le giornate sono decisamente più lunghe. Per dire: a fine gennaio, Torino ha raggiunto quota dieci ore di sole al dì, mentre a Siracusa era già ampliamente oltre tale durata.

E voi che cosa ne pensate? Siete tipi più da inverno o da estate? Il fatto che le giornate si stiano allungando è un fenomeno che vi rallegra o meno?