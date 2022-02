GROSSETO – 20 trattori, e poi auto e camion. Sono partiti dal piazzale del Madonnino e in un lungo corteo sono giunti sino a Grosseto. A guidarli pastori e allevatori che da tempo la situazione in cui si trovano a lavorare, con compensi troppo bassi per il latte e spese troppo alte.

Ad aggravare la situazione «i rincari, ormai non più sopportabili, di ogni singolo prodotto dal mangime alla luce, carburanti, concimi hanno toccato prezzi non sostenibili».

«Siamo qui perché sono partite le manifestazioni in Sardegna e anche noi sosteniamo questa battaglia – afferma Salvatore Fais del Comitato pastori d’Italia – La problematica di questo settore non è di ora ma dell’ultimo decennio. I rincari sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È aumentato tutto, tranne i prezzi dei nostri prodotti».

«Qualunque cosa compriamo sappiamo quale sia il prezzo ma noi produciamo senza sapere a quanto saranno venduti i nostri prodotti che sia latte, carne i cereali. Come sappiamo un latte vaccino che possiamo comprare in offerta al supermercato magari a 69 centesimi alla stalla che produce viene riconosciuto solo 40 centesimi al litro» prosegue Fais.

«Già nel 2019 Ismea parlava di un costo di produzione che andava dai 45 ai 50 centesimi per il latte vaccino e un euro e 15 per quello ovino. Per avere un buon prezzo per il produttore oggi si dovrebbe parlare di 1,50 per quello di pecora e almeno 60-65 centesimi per quello vaccino».