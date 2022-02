Nuovo appuntamento con il “Patentino dell’ospitalità”: si parlerà di marketing

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nel secondo appuntamento del “Patentino dell’ospitalità”, organizzato dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia in programma per domani, mercoledì 23 febbraio alle ore 15:00 all’interno della sala consiliare “Gabriella Lorenzoni” in via Cesare Battisti, ci confronteremo su “Marketing turistico: strategia e strumenti concreti per la promozione della tua struttura”. L’incontro sarà introdotto dalla sindaca Elena Nappi, che precederà l’intervento di Marco Gasparri Managing Director, dello studio Kalimero marketing & comunicazione.

«Vogliamo abbinare la valorizzazione della peculiarità del territorio comunale – dice la prima cittadina castiglionese – alla promozione delle strutture presenti e stiamo dando forma a un lavoro articolato, composto sia da un’attenta strategia di marketing, che dalla definizione di linee guida per la costruzione dei prodotti turistici abbinati alla cultura, all’ambiente e alle tradizioni».

«Diventa sempre più indispensabile – prosegue la sindaca – arrivare a definire in tempi brevi un preciso piano di comunicazione e di promozione dell’offerta turistica, che condivideremo e porteremo avanti di pari passo con tutte le realtà operanti nel settore».

«Le potenzialità che ha Castiglione della Pescaia di sviluppare il suo territorio – sostiene Elena Nappi – necessitano di una serie di interventi progettuali in grado di innescare virtuosi processi di crescita economica e sociale. Il Comune li sta programmando sfruttando al meglio il patrimonio artistico, culturale e naturalistico che faranno da propulsori di un polo turistico sempre più proiettato verso l’eccellenza e al passo con i tempi».

«Il tessuto economico castiglionese – conclude la sindaca – ha bisogno di risposte immediate e concrete per il suo rilancio e dotarlo di strumenti all’avanguardia per il turismo è una nostra priorità, partendo proprio dalla struttura comunale che in questi giorni ha creato uno staff dedicato al marketing turistico e alla promozione delle realtà territoriali».