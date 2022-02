Livorno messo alle corde, seconda vittoria per gli Esordienti della Gea

GROSSETO – Seconda affermazione dei bambini della Gatta Mangiona Gea Grosseto nel campionato Esordienti. I grossetani di Stefano Menichetti hanno superato la formazione dell’Invictus Livorno B per 14-10 (28-22 il punteggio sul campo). La formazione ospite si è aggiudicata il primo dei sei periodi, mentre, dopo un pareggio per 5-5, la Gatta Mangiona ha vinto tre tempini di fila pareggiando l’ultimo. I piccoli cestisti della Gea, al primo anno di attività, si sono divertiti e hanno mostrato miglioramenti confortanti. La miglior realizzatrice è stata una ragazza, Matilde Pepi.

GATTA MANGIONA: Filippo Grascelli, Mattia Ciolfi 2, Daniel Danti 5, Tommaso Fommei, Sebastiano Gambineri 2, Diego Gemignani 2, Matilde Pepi 13, Kevin Ortega, Jacopo Saveri 2, Diego Savonarola, Antony Tavarez 2, Logan Mathurin. All. Stefano Menichetti-Giovanni Porri.

INVICTUS LIVORNO: Santoro 5, Micheli, Nardi 3, Scardigli 5, Milankovic 2, Ramirez, Leonardi 2, Gennari 5, Invernizzi, Cirinei, Simoni, Coppola. All. Lascavilla.

ARBITRO: Alberto Mazzei.

Niente da fare la formazione della Chic & Chicche Under 13 nella trasferta di Piombino. I ragazzi di Giovanni Porri, tutti alla prima esperienza si sono arresi di fronte ad un avversario più esperto che si è imposto per 117-19. Il match era già incanalato dopo il primo quarto, concluso sul +28 per i locali.

La formazione della Chic & Chicche: Ciolfi 4, Giovannini, Pepi 4, Fommei, Danti 3, Berretti 2, Camilli, Gemignani, Grascelli 4, Gambineri, Innocenti, Ronchini 2. All. Giovanni Porri.

PARZIALI: 34-6, 28-7, 27-4, 28-2.