Il Panathlon verso la prima conviviale dell’anno con sette nuovi soci

GROSSETO – Il prossimo giovedì 24 febbraio alle ore 20, nel salone delle feste dell’hotel Granduca di Grosseto, si terrà la prima conviviale del 2022 del Panathlon club Grosseto. Il club maremmano ha appena rinnovato presidente e direttivo, nell’assemblea elettiva di fine gennaio.

Confermato nel ruolo di presidente l’uscente Franco Rossi. Dell’organigramma faranno parte i confermati Franco Ferretti nel ruolo di vicepresidente vicario, mentre Franco Esposito resta confermato vicepresidente. Del consiglio direttivo fanno parte: Pierluigi Andreini (tesoriere), Guendalina Mazzolai (cerimoniere), Stefano Antonelli e Marco Montemerani (consiglieri). Nel corso della serata, che per l’occasione non avrà relatori esterni, ma sarà tutta incentrata sull’esposizione della programmazione delle future attività per il 2022, saranno presentati anche i nuovi soci che faranno l’ingresso nel club: Paolo Sodi, Filippo Soffici, Anna Lisa Brugi, Andrea Vasellini, Edoardo Bramerini, Lorenzo Lauretano, Valentina Corsetti.