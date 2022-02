Il Comune assume: aperte le iscrizioni per un posto da geometra

FOLLONICA – Il Comune di Follonica apre le candidature per un nuovo post di lavoro: dopo i bandi pubblicati a gennaio, si aggiunge una nuova posizione per un istruttore tecnico (geometra o diploma tecnologico) a tempo indeterminato.

Le domande di concorso dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18 del 9 marzo 2022.

Il concorso consisterà in una prova scritta ed in una prova orale.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in forma telematica attraverso il seguente link: https://comunefollonica.concorsismart.it/. Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato deve leggere attentamente e seguire le indicazioni contenute nel “manuale d’uso” per gli utenti, scaricabile dalla Piattaforma.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali il Comune di Follonica non si assume alcuna responsabilità.

Per supporto ed assistenza relativi alla procedura, i candidati possono contattare il team di assistenza concorsi smart attraverso la chat presente sulla piattaforma, cliccando sul tasto“Contattaci” in basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti.

Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite chatbot, è possibile parlare direttamente con gli operatori digitando la parola “Operatore”. Gli addetti all’assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 (esclusi i festivi).

«Avevamo già annunciato che sarebbero state pubblicate altre procedure concorsuali – spiega l’assessore al personale Francesco Ciompi – e questo è il proseguimento del lavoro. In particolare si tratta di una posizione già prevista nel piano delle assunzioni del 2021, ci sarà poi un nuovo piano del fabbisogno del personale, in via di definizione, e che sarà approvato insieme alla manovra di bilancio 2022-2024. Con queste assunzioni il Comune di Follonica intende potenziare il proprio organico».