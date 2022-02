I costumi del corteo storico del Palio sono tornati a casa

MAGLIANO IN TOSCANA – «Oggi l’assessore Camilla Mancineschi ha recuperato i vecchi abiti del corteo storico che erano stati posti in vendita sulla pagina di un noto social network» ad affermarlo è il sindaco di Magliano Diego Cinelli.

«Ne era venuto in possesso il signor Maurizio Sabatini che, appena letta la notizia, ha contattato l’amministrazione comunale per restituire i costumi. Lo ringraziamo per questo gesto e per aver compreso l’importanza che questi avevano per la popolazione maglianese».

«Ovviamente viene meno la necessità di sporgere denuncia per capire che cosa sia successo, visto che il risultato è stato raggiunto. Come sindaco, augurandomi che situazioni simili non si ripetano, mi ritengo soddisfatto di aver riportato a Magliano i vestiti dei figuranti».

«Auspico che la stessa passione e lo stesso moto d’orgoglio che hanno spinto i nostri cittadini a richiedere indietro gli abiti, si traduca in una grande partecipazione nel momento in cui, a breve, verrà formato nuovamente il consiglio della Proloco e nell’obiettivo di organizzare nuovamente il corteo storico la cui fama varcava i confini del territorio».