Formazione: open day gratuito per tecnici di automazione industriale

GROSSETO – Al centro per l’impiego di Grosseto, in via Scopetani, mercoledì 23 febbraio è il giorno dell’Open Day dedicato al corso gratuito Ifts promosso da Assoservizi “Connected Automation Worker 4.0” che permette di acquisire competenze professionali nella gestione e nell’ottimizzazione degli impianti e delle infrastrutture automatiche in azienda.

Dalle ore 11 alle ore 13 nella sede del Centro sarà aperto uno sportello informativo: il coordinatore e il tutor del progetto saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni utili a chi è interessato a intraprendere il percorso di formazione.

Il corso è finanziato dalla Regione Toscana con risorse del Por Fse 2014-2020 e organizzato da Assoservizi – l’agenzia di formazione di Confindustria Toscana Sud – in collaborazione con il Polo tecnologico “Manetti Porciatti” di Grosseto, l’Università degli studi di Siena e le imprese Opus Automazione e Novair Noxerior Gas Systems.

Per iscriversi c’è tempo fino al 28 febbraio (il bando, il modulo e gli altri documenti necessari sono su http://assoservizi.eu/ifts/corso-ifts-gratuito-connected-automation-worker-4-0/; info 0564 468805 / formazione@assoservizi.eu). I posti a disposizione sono 20, destinati a maggiorenni diplomati, e il programma prevede 800 ore di formazione in presenza da marzo nella sede di Assoservizi, con 240 ore di stage nelle aziende partner: oltre a Opus e Novair Noxerior Gas Systems, sono Nuova Solmine, Oag Industries, Siciet, SumiRiko, Tecnoseal, Tosti, Venator, Cicci Research, Elettromar e altre imprese della provincia di Siena. Tra le varie unità formative sono previsti Technical English, Tecniche di ottimizzazione dei processi organizzativi, Team working e problem solving, Matematica e statistica, Elettrotecnica ed Elettronica, Robotica industriale, Tecnologie digitali per l’Industria 4.0, Sistemi di gestione della manutenzione, Analytics e strumenti di assistenza da remoto a macchine e impianti. Al termine del corso, chi supererà l’esame finale si vedrà riconosciuta la Certificazione di specializzazione tecnica superiore Ifts-Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo, corrispondente al IV livello Eqf, valida a livello nazionale.