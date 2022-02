Atletica Grosseto, Monaci domina agli italiani indoor e guarda al pentathlon

GROSSETO – Splendida trasferta del biancorosso Romeo Monaci ai campionati italiani allievi indoor. Quarto posto a livello nazionale, due finali conquistate sulla pista di Ancona e una serie di prestazioni entusiasmanti per il giovane dell’Atletica Grosseto Banca Tema che sale alla ribalta nella rassegna tricolore Under 18. Il risultato a sensazione arriva dalla sua gara preferita, i 60 ostacoli, dove riesce a demolire il record personale di diciannove centesimi in un colpo solo: secondo in batteria con 8″18, per qualificarsi di diritto con il quarto crono. Poi in finale chiude quarto in 8″23, a soli due centesimi dalla terza posizione, confermando il salto di qualità che lo fa diventare uno dei migliori prospetti della specialità per l’atletica italiana.

Ma brilla anche nei 60 metri il talento maremmano, allenato dal tecnico Alessandro Moroni, perché raggiunge la finale sulla distanza piana in cui arriva settimo con il primato personale eguagliato di 7″13 dopo aver staccato il pass con il sesto tempo, piazzandosi al terzo posto nella sua batteria con 7″16. Esaltante la crescita del 17enne grossetano all’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni e che potrebbe proseguire con la partecipazione ai campionati italiani di prove multiple, il 12 e 13 marzo a Padova, nel pentathlon in cui ha già festeggiato il titolo toscano.