Apnea notturna: ricercatore grossetano presenta nuovo metodo per la diagnosi

ROCCASTRADA – Venerdì 18 febbraio Gabriele Papini, ingegnere biomedico originario di Ribolla ha difeso con successo la sua tesi di dottorato all’Auditorium della Tu/E l’Università Tecnologica di Eindhoven.

Gabriele si è trasferito nei Paesi Bassi nel 2013 per un internship in Philips Research on Cardiovascular Fitness Estimation in Cardiac Patients.

A seguito di questa esperienza ha continuato a collaborare con Philips Research in diversi progetti e nel 2016 ha iniziato il dottorato di ricerca dell’Eindhoven MedTech Innovation Center (e /Mtic) che coinvolge Tu/e, e il Kempenhaeghe Epilepsy and Sleep Center.

Nel 2020 è entrato formalmente in Philips Research come scienziato nel Dipartimento Patient Care & Monitoring Department, dove sta lavorando a diverse ricerche e progetti relativi al monitoraggio dei parametri ambulatoriali nei pazienti, misurazioni e valutazione del dolore in persone incoscienti o sedate e rilevamento parametri fisiologici.

Di fronte alla Commissione composta: Presidente Prof. Dr. Ir. M. Matters-Kammerer, relatore Prof. Dr. S. Overeem, corelatori Dr. Ir. P. Fonseca, Dr. Ir. R. Vullings. Membri del Collegio dei Dottorati: Prof. Dr. T. Penzel (Charité – Universitätsmedizin Berlin), Prof. Dr. J. Verbraecken (Universitair Ziekenhuis Antwerpen), Prof. Dr. Ir. S.J.A. van Huffel (Katholieke Universiteit Leuven), Prof. Dr. M. Mischi. Adviseur: Prof. Dr. Ir. J.W.M. Bergmans, Gabriele ha presentato un dispositivo indossabile basato sulla luce per rilevare l’apnea del sonno.

La collaborazione di ricerca porta a un nuovo modo per i dispositivi da polso simili a smartwatch di valutare meglio l’apnea del sonno.

L’apnea notturna, il disturbo in cui la respirazione normale è disturbata durante il sonno, può influire negativamente sulla salute mentale e fisica di qualcuno. In una collaborazione di ricerca dell’Eindhoven MedTech Innovation Center (e /MTIC) che coinvolge TU/e e il Kempenhaeghe Epilepsy and Sleep Center, Gabriele Papini ha sviluppato un modo per monitorare l’apnea del sonno utilizzando un dispositivo compatto da polso che è comodo da indossare e può essere utilizzato per il monitoraggio domestico a lungo termine.

«Leonardo da Vinci una volta disse “Una giornata ben trascorsa porta un sonno felice”, ma è vero anche il contrario. Il sonno è fondamentale per il riposo fisico e mentale e il recupero, ma un sonno adeguato può essere interrotto da diversi disturbi, con uno dei più comuni che è l’apnea ostruttiva del sonno (OSA) che colpisce un miliardo di persone in tutto il mondo».

«Fino all’80% di quelli con OSA moderata o grave potrebbe non essere diagnosticato, il che può avere un impatto significativo sulla salute – afferma Gabriele Papini -. L’OSA blocca il flusso regolare di aria, che può disturbare il sonno e priva il corpo di un adeguato apporto di ossigeno. Se non trattata, gli effetti dell’OSA includono sonnolenza diurna, affaticamento e problemi cardiovascolari. Quindi, una diagnosi tempestiva è essenziale».

«Volevamo progettare un sistema che fosse compatto – aggiunge -, che non avesse bisogno di essere gestito da un medico del sonno e che qualcuno potesse facilmente usarlo da solo».

Così, Papini e i suoi colleghi hanno sviluppato un metodo utilizzando un dispositivo da polso che assomiglia a uno smartwatch o un fitness tracker e prevede l’illuminazione della pelle con luce verde dai Led. Parte della luce viene riflessa dal sangue nel corpo e quindi rilevata da un sensore di luce.

I risultati promettenti secondo Sebastiaan Overeem, somnologo dell’Istituto Kempenhaeghe e supervisore principale di Papini, molto ottimista sul futuro: «Speriamo che questa ricerca porti a nuove tecniche che, oltre a una diagnosi migliore, possano anche verificare l’efficacia dei trattamenti per i pazienti con disturbi del sonno. E, soprattutto, il dispositivo potrebbe essere utilizzato a casa e per periodi di tempo prolungati».

«Così, mentre Da Vinci professava l’importanza di una giornata ben spesa per un sonno felice, il suo collega italiano Gabriele Papini ha creato un dispositivo per diagnosticare la causa del sonno infelice che potrebbe aiutare sempre più persone a vivere quei giorni ben spesi».

https://www.tue.nl/en/news-and-events/news-overview/18-02-2022-a-light-based-wearable-to-detect-sleep-apnea/

https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/194427948/20220218_Papini_hf.pdf

https://medicalxpress.com/news/2022-02-light-based-wearable-apnea.html