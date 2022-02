Anna, i topi non avevano nipoti e la data di oggi: quante parole o frasi palindrome conoscete?

GROSSETO – Oggi è martedì 22.02.22 e fino a qui siamo tutti d’accordo.

Una data palindroma, cioè che leggendola da sinistra verso destra o da destra verso sinistra non “cambia il risultato” (citazione evergreen matematica da utilizzare alla bisogna), non si vedeva da circa un anno.

L’ultima volta che vivemmo una situazione del genere era il 12.02.21: qualcuno si ricorda che cosa faceva quel giorno (e ve lo chiede uno che non si ricorda nemmeno che cosa ha mangiato a colazione questa mattina)?

Gli esperti ci dicono che esistono anche delle parole palindrome (è ironico), come Anna ed otto (sì, roba forte). Ma se vi dicessi (come recita quella canzone della quale non ricordo il titolo): parlo col rap? Oppure: i topi non avevano nipoti? Provate a leggerle al contrario.

Voi, per caso, ne conoscete altre di parole o frasi palindrome?