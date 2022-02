Tutti “promossi” gli alunni del corso di italiano per stranieri

CAPALBIO – Si è concluso con successo il primo corso di lingua italiana per stranieri (livello B1) organizzato a Capalbio dal Cpia1, il centro provinciale per l’istruzione degli adulti, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Tutti i nove corsisti, infatti, hanno sostenuto con successo l’esame finale, necessario per l’ottenimento della cittadinanza. “Siamo davvero orgogliosi – commenta Patrizia Puccini, assessora all’Istruzione del Comune di Capalbio – dei risultati ottenuti dagli studenti e molto soddisfatti anche dal percorso che abbiamo avviato con il Cpia: stanno proseguendo, infatti, i corsi di inglese e tedesco e presto partirà quello di informatica”.

Gli studenti che hanno superato l’esame sono: Tudorita Scutariu, Loredana Cristina Ordog, Vasilica Madalina David, Marioara Popa, Mariana Chitu, Dyenyffer Peres Maldonado, Daniel Durbaca, Alexandra Elena Guraliuc, Mihai Claudiu Guraliuc.

“Mi unisco, a nome di tutta la giunta, ai complimenti per i risultati ottenuti”, dichiara il sindaco Gianfranco Chelini. “Siamo sempre più convinti che l’investimento sulla formazione degli adulti sia fondamentale per la crescita di tutta la comunità e rinnoviamo l’invito, per chi vive nella zona sud della provincia, a ricorrere alla ricca offerta che il Cpia1 sta mettendo in campo a Capalbio. Ringraziamo anche la dottoressa Selis, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo, per aver messo a disposizione i locali per gli incontri”.

È in partenza, infatti, anche il corso di informatica e nelle prossime settimane si definirà anche la programmazione dei corsi da organizzare in autunno. Chi fosse interessato a partecipare o ad avere maggiori dettagli può scrivere all’indirizzo email: ctpgr@libero.it