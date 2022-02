“Sei maremmano se dici” entra a Palazzo Aldobrandeschi: il libro nelle mani del presidente Limatola

GROSSETO – Altro giro e altra tappa. Oggi il secondo volume di “Sei maremmano se dici”, il libro di Giacomo D’Onofrio che racconta la Maremma dei modi di dire è arrivato anche a Palazzo Aldobraneschi, sede della provincia.

Il libro ha una finalità importante: parte del ricavato infatti sarà destinato al progetto delle nuova sede della Caritas di Grosseto.

Questa mattina anche il presidente della provincia Francesco Limatola ha voluto essere uno dei testimonial dell’iniziativa.

«Grazie Daniele e Giacomo del volume “Sei maremmano se dici…”. – scrive Limatola sul suo profilo Facebook – La lingua è straordinariamente importante per riconoscersi e affermare la propria appartenenza. I modi di dire raccolti nel libro accentuano il rapporto con il luogo perché hanno radici originali, in taluni casi uniche. La Maremma e l’Amiata sono fatte da comunità “meticce”. Terre difficili da conquistare e lavori durissimi per vivere, questa era la caratteristica con cui hanno dovuto convivere le nostre comunità. Erano terre di frontiera a cui arrivavano pionieri e nascevano eroi. Gli spazi che un’economia nascente offriva, grandi terreni incolti, le miniere attraevano persone da tutta la Toscana o offrivano opportunità a popoli provenienti da ogni parte d’Italia».

«Anche io, poco più che ragazzo, sono venuto, per altri motivi e in condizioni migliori. Sono un maremmano per scelta. Oggi per me la Maremma è “nu ppiezz”e còre” e lo dico con una frase “famosa” nel mio dialetto d’origine, per rendere evidente proprio con la lingua il profondo rapporto che vivo».

«Mia figlia, nata e cresciuta qui, invece è una bella “citta”, e, ormai, la sua e la nostra appartenenza è tutta qui, lei è un pezzo della mia Maremma. Cari Giacomo e Daniele lasciatemi dedicare il vostro libro ai calabresi che hanno scavato le nostre miniere, ai veneti che hanno bonificato le terre, ai tanti miei colleghi dell’aeronautica e dell’esercito che sono venuti in maremma per lavoro, a tutti i toscani che si sono innamorati e non sono più andati via. Siamo tutti maremmani e dal vostro volumetto impareremo qualcosa in più».

Ecco dove trovare il libro:

a Grosseto:

• Edicola Porta Corsica

• Libreria Paoline

• Libreria Mondadori Grosseto

• Nuova Libreria Grosseto (via dei Mille)

• Redazione de IlGiunco.net (via Giordania)

a Follonica

• Libreria Chiti (via Roma)

a Massa Marittima

• Libreria Matozzi