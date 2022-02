L’almanacco del Giunco: il 21 febbraio il Manifesto del Partito comunista e il primo positivo al Coronavirus in Italia

GROSSETO – Lunedì 21 febbraio, san Pier Damiani vescovo dottore, Giornata nazionale del braille, il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 17.51. Accadeva oggi:

362 – San Atanasio fa ritorno ad Alessandria d’Egitto.

1339 – Battaglia di Parabiago, combattuta tra le truppe dei signori di Milano, Azzone Visconti e lo zio Luchino, e la Compagnia di san Giorgio guidata da Lodrisio, fratello di Luchino, risolta secondo la leggenda, da un intervento miracoloso di sant’Ambrogio, a favore dei primi.

1431 – Iniziano le udienze del processo a Giovanna d’Arco.

1440 – Formazione della Confederazione prussiana.

1543 – Battaglia di Wayna Daga – Un esercito di truppe etiopi e portoghesi sconfigge un esercito musulmano comandato da Ahmed Gragn.

1613 – Michele di Russia è eletto all’unanimità Tsar dall’Assemblea nazionale, iniziando la dinastia dei Romanov.

1637 – Enrico di Lorena-Harcourt saccheggia Oristano.

1743 – A Londra si svolge la prima dell’Oratorio Sansone di George Frideric Handel.

1804 – La prima locomotiva a vapore esce dalla fabbrica della Pen-y-Darren Ironworks in Galles.

1842 – John J. Greenough brevetta la macchina per cucire.

1846 – Rivolta di Cracovia guidata da Edward Dembowski per l’indipendenza della Polonia dall’Austria.

1848 – Karl Marx e Friedrich Engels pubblicano il Manifesto del Partito Comunista.

1878 – Il primo elenco telefonico viene distribuito a New Haven nel Connecticut.

1885 – Inaugurazione dell’appena completato monumento a Washington.

1893 – Thomas Edison riceve due brevetti per un “Cut Out for Incandescent Electric Lamps” e per una “Stop Device”.

1907 – 125 persone periscono nell’affondamento dell’S.S. Berlin vicino Hoek van Holland.

1916 – Prima guerra mondiale: comincia la battaglia di Verdun.

1917 – Prima guerra mondiale: Mercoledì delle ceneri, in Svizzera durante un’incursione del controspionaggio italiano guidata dal diplomatico Pompeo Aloisi, all’interno del consolato generale austro-ungarico viene aperta la cassaforte del capitano di vascello austriaco Rudolf Mayer. I documenti in essa ritrovati portano alla cattura di quasi tutte le spie austriache sino a quel momento operanti in Italia. L’operazione passa alla storia come il “Colpo di Zurigo”.

1918 – L’ultimo pappagallo della Carolina muore in cattività nello zoo di Cincinnati.

1919 – Kurt Eisner, presidente della Repubblica bavarese dei Consigli, viene assassinato da Anton Graf von Arco auf Valley.

1925 – Il The New Yorker pubblica il suo primo numero.

1935 – A Parigi nasce la Lancôme, una marca di cosmetici.

1937 – La Società delle Nazioni mette al bando i volontari stranieri nazionalisti nella Guerra civile spagnola.

1947 – A New York Edwin Land tiene una dimostrazione della prima “macchina fotografica istantanea”, la Polaroid Land Camera, ad un raduno della Optical Society of America.

1952

– Nel Regno Unito il governo Churchill abolisce le carte d’identità;

– In Bangladesh si ricorda il sacrificio dei martiri della lingua con l’istituzione del monumento Shaheed Minar.

1953 – Francis Crick e James Watson scoprono la struttura della molecola del Dna.

1960 – Il leader Cubano Fidel Castro nazionalizza tutte le imprese della nazione.

1965 – Malcolm X viene assassinato a New York da membri della Nazione dell’Islam.

1970 – Swissair volo 330: L’esplosione di una bomba e il susseguente schianto uccidono 38 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio vicino a Zurigo, Svizzera.

1972

– Il presidente statunitense Richard Nixon visita la Repubblica popolare cinese per normalizzare le relazioni cino-americane;

– La navetta spaziale sovietica Luna 20 (senza uomini a bordo), sbarca sulla Luna.

1973 – Sul deserto del Sinai, caccia dell’aviazione militare israeliana abbattono un jet della Libyan Airlines. 108 le vittime.

1974 – Gli ultimi soldati israeliani lasciano la sponda occidentale del Canale di Suez in adempimento della tregua con l’Egitto.

1975 – Scandalo Watergate: L’ex procuratore generale degli Stati Uniti John N. Mitchell e gli ex aiutanti della Casa Bianca H. R. Haldeman e John Ehrlichman, vengono condannati alla prigione.

1992 – Accogliendo il piano messo a punto dall’americano Cyrus Vance, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituisce l’UNPROFOR, la Forza di Protezione per la ex Jugoslavia, dando inizio alla più imponente e costosa operazione di Caschi blu della storia.

1995 – Steve Fossett atterra a Leader (Saskatchewan), Canada, diventando la prima persona a compiere la traversata dell’Oceano Pacifico in solitaria con una mongolfiera.

2001

– Compiuto il delitto di Novi Ligure da parte di Erika e Omar;

– Jorge Mario Bergoglio, futuro papa Francesco, viene elevato al rango di cardinale da papa Giovanni Paolo II. Nello stesso concistoro riceve la porpora cardinalizia Crescenzio Sepe, dal 2006 arcivescovo di Napoli.

2004 – Il primo partito politico transeuropeo, i Verdi europei, viene fondato a Roma.

2007

– Il Governo britannico annuncia un parziale ritiro di truppe dall’Iraq;

– Apertura della crisi di governo del governo Prodi II a seguito della bocciatura in Senato per la politica estera dell’esecutivo.

2008 – Estonia, Italia, Danimarca e Lussemburgo riconoscono ufficialmente l’indipendenza della provincia indipendentista serba del Kosovo.

2011 – Libia, secondo delle fonti civili dei caccia hanno sparato sulla folla dei manifestanti a Tripoli; inoltre sembrerebbe che due navi militari abbiano rifiutato l’ordine di bombardare Bengasi e si siano rifugiate a Malta. Il numero delle vittime è intorno alle migliaia secondo Organizzazioni non governative e sarebbe di soli 300 morti per il governo libico.

2012 – L’eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti, scongiurando in questo modo il default della stessa.

2020 – Primo contagiato di coronavirus in Italia a Codogno; è il secondo Paese al di fuori della Cina, dopo l’Iran.

Fonte: il.wikipwdia.org