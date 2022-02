La Blue Factor non risparmia il Pumas Viareggio: netto successo in serie cadetta

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La vittoria in serie A2 a Camaiore è stata un bel banco di prova per la squadra di Massimo Bracali, che rimane all’inseguimento della capolista Sarzana, vincente nell’anticipo contro un Giovinazzo decimato. Il presidente dei biancocelesti Marcello Pericoli ha commentato la prova dei suoi ragazzi: “A Camaiore la squadra ha giocato una gara davvero intensa – ha detto Pericoli – e non posso che fare i complimenti a tutti. E’ un gruppo fantastico, dove trovano spazio anche i giovanissimi. I nostri piani rimangono sempre gli stessi, quelli di crescita costante attraverso il gioco”. Giovedì sera al pala Barsacchi di Viareggio, alle 21, la Blue Factor recupera l’11° giornata contro il Cgc di Massimo Mariotti.

In serie B la squadra di Alberto Aloisi ha battuto i Pumas Viareggio, rimaneggiati, al termine di una gara ben giocata e sempre condotta con spirito propositivo. Mercoledì sera Castiglione di nuovo in pista per il recupero della quarta giornata contro il Rizzo Costruzioni Prato.

Secca sconfitta invece dell’Under 15: la capolista Forte dei Marmi non ha fatto sconti al Castiglione con il finale di 12-1.

Serie A2 ROTELLISTICA CAMAIORE-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 2-3

ROTELLISTICA CAMAIORE: Bandieri, Venè; M.Raffaelli, E.Brunelli, M.Giorgi, Milani, Benedetti, M.Pardini, Tirinnanzi, N.Mattugini. All. Elia Guidi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Saitta, Donnini; Piro, Maldini, Buralli, Guarguaglini, Santoni, F.Montauti, Cabiddu, E.Perfetti. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Francesco De Palma di Giovinazzo.

RETI (pt (2-2) 11’03 Pardini (RC), 15’40 Mattugini (RC), 19’04 rig. Buralli (C); st 9’41 e 24’12 Buralli (C).

I risultati della 13a giornata: Decom Roller Matera-Alice Grosseto 7-3, Sgs Forte dei Marmi-Indeo Afp Giovinazzo 6-6, Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 2-3, Cgc Viareggio-Prato Startit 9-6. Anticipo 15a giornata Gamma Innovation Sarzana- Indeco Afp Giovinazzo 7-3.

Classifica serie A2 girone B: Sarzana (13) 29, Castiglione (9­­) 24, Forte dei Marmi (11) 19, Cgc Viareggio (9) 18, R.Matera (9) 16, Afp Giovinazzo (12) 15, Rotellistica Camaiore (11) 12, Alice Grosseto (12) 5, Prato (12) 1.

Marcatori: Vargas (R.Matera) 30, Buralli (Castiglione) 25, E.Cinquini (Sarzana) 20, Pistelli (Sarzana) 18, Salvadori (Grosseto) 15.

Serie B BLUE FACTOR CASTIGLIONE-PUMAS VIAREGGIO 9-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Grossi, Peruzzi Squarcia; onori, Santoni, Pomella, M.Mantovani, Cabiddu, E.Perfetti, Tognarini, Guarguaglini. All. Alberto Aloisi.

PUMA VIAREGGIO: Dal Torrione, Pasquali; Corsi, N.Bottarelli, Angeletti, J.Cinquini, Baldocchi, Lavagetti. All. Cristiano Bottarelli.

ARBITRO: Luca Lossi di Forte dei Marmi.

RETI: pt (6-0); 4’03 Guarguaglini (C), 6’06 Santoni (C), 12’10 E.Perfetti (C), 17’36 Santoni (C), 20’49 Guarguaglini (C), 23’57 Onori (C); st 5’27 Guarguaglini (C), 5’47 Lavagetti (P), 12’57 Angeletti (P), 20’10 Cabiddu (C), 24’54 Tognarini (C).

La 7a giornata: Rizzo Costruzioni Prato-Follonica rinv., Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio, Spv Viareggio-Orlando Focacceria Forte dei Marmi 2-4, Blue Factor Castiglione-Pumas Viareggio 9-2. Recuperi: 22/2 giornata 3° Follonica-Pumas Viareggio, giornata 6° Cgc Viareggio-Spv Viareggio; 23/2 giornata 4° Blue Factor Castiglione-Rizzo Costruzioni Prato.

La classifica del girone E: Orlando Focacceria Forte dei Marmi (6) 13, Follonica (4) 10,

Pumas Viareggio (4) 9, Rotellistica Camaiore (6) 8, Blue Factor Castiglione (4) 7, Spv Viareggio (4) 2, Rizzo Costruzioni Prato (3) 1, Cgc Viareggio (5) 0.

Under 19

Recupero 3a giornata Cp Grosseto-Gamma Innovation Sarzana A 1-8. La 4 giornata del 25/2: Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto, Mt Forte dei Marmi-Gamma Innovation Sarzana B, Gamma Innovation Sarzana A-Spv Viareggio.

La classifica: Sarzana A (2) e Forte dei Marmi (2) 6, Castiglione (1) 3, Cp Grosseto (3) e Spv Viareggio (2) 1, Sarzana B (2) 0.

Under 17

Recupero 10a giornata Follonica A-Follonica B il 25/2. Le partite della 13° giornata del 27/2: Spv Viareggio-Follonica B, Mt Forte dei Marmi-Follonica A, Gamma Innovation Sarzana-Blue Factor Castiglione. Riposa Pumas Viareggio.

La classifica zona 4: Follonica B (9) 24, Follonica A (8) e Pumas Viareggio (10) 22, Sarzana (8) 7, Forte dei Marmi (8) e Spv Viareggio (8) 6, Castiglione 1 (9).

Under 15 MT FORTE DEI MARMI-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 12-1

MT FORTE DEI MARMI: Manfredi, Barsaglini; Pucciarelli, Del Medico, Bertonelli, Lossi, Giovannelli, Bacci, Fiorentini. All. Alessandro Barsi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Berni, Palushi, G.Donnini, Mugnai. All. Marco Mantovani.

ARBITRO: Donato Minonne di Viareggio.

RETI: (8-1) 5’55 Del Medico (F), 6’43 e 6’56 Giovannelli (F), 8’29 e 13’40 Lossi (F), 15’14 Del Medico (F), 17’22 Fiorentini (F), 19’58 Del Medico (F), 21’05 Ren (C); st 12’35 Del Medico (F), 13’21 Bersaglini (F), 16’07 Fiorentini (F), 19’41 Bertonelli (F).

I risultati della 10a giornata, campionato zona 4, del 19 febbraio: Follonica-Cp Grosseto rinv., Cgc Viareggio-Gamma Innovation Sarzana 15-3, Mt Service Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 12-1, Spv Viareggio A-Spv Viareggio B 10-1.

La classifica zona 4: Forte dei Marmi (10) 30, Follonica (10) 22, Spv Viareggio A (9) 21, Sarzana (10) 17, Cgc Viareggio (10) 10, Castiglione (10) e Spv Viareggio B (12) 9, Cp Grosseto (9) 0.

Under 11

Le partite dell’11a giornata, campionato zona 4, del 27/2: Gamma Innovation Sarzana-Forte Versilia Roller, Cp Picchianti Grosseto-Blue Factor Castiglione, Tipografia Senesi Prato-Rotellistica Camaiore, Cgc Viareggio-Follonica il 13/3.

La classifica zona 4: Follonica (7) e Castiglione (8) 21, Sarzana (7) e Grosseto (8) 15, Forte Versilia Roller (9) 9, Rotellistica Camaiore (7) e Cgc Viareggio (9) 6, Tipografia Senesi Prato (7) 0.