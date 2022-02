Intitolazione Parco ex idroscalo a Italo Balbo: è polemica in Consiglio

ORBETELLO – “Che la maggioranza abbia ‘presentato’ una mozione per intitolare il Parco dell’ex Idroscalo a Italo Balbo a soli due giorni di distanza dalla mozione presentata dalla minoranza per l’attribuzione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, si fa davvero difficoltà a considerarla una coincidenza”, scrivono, in una nota, i consiglieri di Alternativa Orbetello.

“Che la maggioranza abbia approfittato della prima situazione utile per rispolverare un progetto rimasto nel cassetto per legislature data la sua portata simbolica dà la cifra del modo di fare politica con cui siamo costretti a confrontarci, noi consiglieri di minoranza in primis, ma anche tutti i cittadini – prosegue l’opposizione -. Perché è così. Il come è importante quanto il cosa, per arrivare a raggiungere un obiettivo. Come dimostra la condizione del Comune di Orbetello, che da molto tempo è amministrato, tranne una breve interruzione, dalle stesse persone”.

“Alla maggioranza, che nel suo comunicato adduce come motivo della mozione l’importanza dell’impresa – concludono i consiglieri di Alternativa Orbetello -, ricordiamo che ai Trasvolatori Atlantici è stata già intitolata da tempo una via orbetellana. E se l’amministrazione del Comune di Orbetello intende davvero celebrare l’impresa, potrebbe spiegare come mai ha lasciato andare in malora i luoghi che quell’impresa l’hanno vista nascere e attuarsi. E adoperarsi finalmente per la nascita di un museo che se ben fatto potrà costituire un volano per il turismo ed essere anche un primo esempio di autosufficienza e sostenibilità a livello energetico”.