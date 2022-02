Il podcast del 21 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 21 febbraio 2022" su Spreaker.

Il racconto della giornata: lunedì 21 febbraio 2022

Allerta meteo sulla Maremma. Un'ondata di maltempo, proveniente dal nord Europa, sta interessando tutta l'Italia. Per la giornata di oggi la Regione Toscana ha diramato un'allerta meteo per vento forte con codie arancione per la costa. Sono attesi per oggi infatti venti molti forte su tutta la costa maremmana.

Sei maremmano se dici. Prosegue il viaggio del libro di Giacomo D'Onofrio che racconta la Maremma dei modi dire. Oggi il primo e il secondo volume, uscito a dicembre 2021, sono entrati a Palazzo Aldobrandeschi, sede della provincia di Grosseto.

Qui il libro è stato consegnato al presidente Francesco Limatola. Pochi giorni il libro era stato consegnato anche al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Il ricavato del libro sarà destinato al progetto delle nuova sede della Caritas. Per questo invitiamo tutti gli ascoltatori dei nostri podcast ad acquistarne una copia e contribuire così a questa iniziativa di solidarietà

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus – I nuovi casi registrati in Toscana sono circa 1.300 su 11mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è superiore all'11%.

Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto 117 nuovi casi.

I numeri dei vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 8.604.000 dosi. Di queste 2.119.000 sono dosi booster. Nell'ultima settimana nella nostra Regione sono state utilizzate 79mila dosi.