“Com’è difficile essere genitori, nonni e tate?”: tre incontri con il pediatra. Ecco quando

PIOMBINO – Si svolgerà al Centro Giovani l’iniziativa “Com’è difficile essere genitori, nonni e tate?”, tre incontri gratuiti con il dottor Mario Atzeni, già responsabile del reparto di pediatria di Villamarina e volontario della Misericordia di Piombino, che risponderà a tutti i dubbi e le domande di coloro che si apprestano ad affrontare le problematiche comuni e gli imprevisti relativi alla crescita dei bambini.

“Abbiamo organizzato questi incontri con un professionista – ha detto l’assessore all’Istruzione e Politiche giovanili Simona Cresci – perché essere preparati ad affrontare le problematiche comuni e gli imprevisti nella crescita dei bambini può essere determinante; sapere cosa fare per intervenire nella maniera più indicata ed efficace di fronte agli inconvenienti più o meno gravi è fondamentale per tutti coloro che si apprestano ad interagire con i più piccoli, siano essi genitori, nonni o baby sitter. Oltre ai comportamenti migliori da seguire ed alla prevenzione, nell’arco degli incontri verranno insegnate anche tecniche pratiche di pronto intervento, manovre basilari da conoscere per crescere i bambini in completa sicurezza”.

Gli incontri si svolgeranno nei giorni 18 marzo, 14 aprile e 19 maggio dalle 16 alle 18.30. L’appuntamento del 18 marzo sarà incentrato su febbre, convulsioni febbrili e spasmi affettivi, quello del 14 aprile su trauma cranico e difficoltà respiratorie di neonati e lattanti e quello del 19 maggio su ustioni, colpi di sole, disidratazione e avvelenamenti con dimostrazioni di manovre di disostruzione delle vie aeree.

L’accesso è gratuito e su prenotazione al numero 334 6643069.