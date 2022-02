FOLLONICA – Un albero è caduto sulla vecchia Aurelia, nella zona di Pratoranieri, a Follonica nord al confine con Piombino.

L’albero, su cui è in corso l’intervento dei Vigili del fuoco, è caduto sopra una vettura che stava transitando in quel momento sulla carreggiata sfondando il tettino e il parabrezza della vettura. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri.

Ma non è l’unico albero che è stato abbattuto dal maltempo che in queste ore ha imperversato sulla Maremma.

A Rispescia un albero è caduto nel piazzale principale, davanti alla chiesa. Un grosso pino è caduto a Casalecci (nelle foto), fortunatamente non verso la strada, mentre un albero si è intraversato sulla strada di Macchiascandona (nelle foto allegate), poco dopo il bivio per Buriano, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, di fatto sbarrando la strada.

Anche il Comune di Manciano segnala la presenza di rami e piante sulla strada regionale 74 tra la frazione Marsiliana e località Cutignolo dove sta intervenendo la Provincia. «Inoltre è chiusa la strada che collega località Pianetti alla SR74 per Pitigliano a causa della caduta di un albero. Polizia Municipale e Protezione Civile si stanno attivando per il monitoraggio del territorio».

guarda tutte le foto 19



Maltempo: alberi abbattuti dal vento. Anche sulla strada

Una pianta è caduta anche nel parco giochi di via Coclide a Grosseto. E un grosso pino è stato sradicato dal vento nel giardino delle ex Terme di Roselle.

E come abbiamo detto in un precedente articolo un ramo è caduto anche sulla superstrada, in direzione nord, tra Gavorrano e Scarlino.

Sono tanti gli interventi in corso in questo momento da parte dei Vigili del fuoco: verso Scansano, sulla strada provinciale 158, in via De Nicola, su via Litoranea, a Follonica, in via Bramante, a Marina di Grosseto.