Olbia ed Entella inafferrabili, sconfitti gli Under del Grosseto

ROSELLE – Finisce male in terra sarda per gli Under 15 e Under 17 biancorossi. I ragazzi di Shaba cedono 3-1 contro l’Olbia dopo essere stati in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie al centro di Cozzolino; nella seconda parte pareggio dei locali con rigore di Marrazzo, cui seguono gli acuti di Putzu e Muzzu.

Termina 4-1 a danno dei ragazzi di Stefani, che subiscono la doppietta di Catte fra il 5′ e il 44′; rimedia temporaneamente Tenci su rigore al quarto d’ora ma al 20′ arriva anche il centro di Spanu. Nel secondo tempo, a segno Bellincontro.

Prossimo impegno, la sfida interna contro la Pistoiese in programma il 6 marzo.

Sconfitta casalinga per 6-1 per gli Under 16 contro la Virtus Entella. Botta e risposta fra Donati e Mori nei primi minuti di gioco, poi Sanguineti spezza gli equilibri con una doppietta maturata al 20′ e a inizio ripresa. Sempre nel secondo tempo l’Entella dilaga con Calcagno, Busicchia e Cocconi.

Prossima gara in calendario, quella contro l’Aquila Montevarchi.

UNDER 15: OLBIA-US GROSSETO 3-1

OLBIA: Riccio, Manu, Melis (31 st Putzu), Linaldeddu, Ghisu, Marini, Scintu, Mura, Belloi (31′ st Contu), Muzzu, Marrazzo. A disposizione: Tamponi, Vacca, Cervo, Zuddas, Mastini, Palumbo, Abeltino. All. Castricato.

GROSSETO: Balassone, Canu (15′ st Poccia), Baldanzi (15′ st Magnani), Turbanti (15′ st Attilio), Capoduri (7′ st Coppola), Amoroso, Abagnale, Ibraimi (1′ st Bindi), Belletti, Colledan (15′ st Zauli), Cozzolino (7′ st Plutnik). All. Shaba.

ARBITRO: Lisi di Olbia; assistenti Seu e D’Istria di Olbia.

RETI: 21′ Cozzolino, 9′ st (rig.) Marrazzo, 20′ st Putzu, 30′ st Muzzu.

NOTE: ammoniti Canu, Mura.

UNDER 16: US GROSSETO-VIRTUS ENTELLA 1-6

GROSSETO: Conti, Fommei, Picci (28′ st Graffieti), Bardi, Giraudo, Busetta (20′ st Peruzzi), Biliotti (1′ st Sabatini), Giulianini, Guadagnoli (1′ st Generali), Fregoli (28′ st Dani), Mori (1′ st Pimpinelli). A disposizione: Cavaglioni, Frediani. All. Giochi.

VIRTUS ENTELLA: Gariti, Monarda (22′ st Perrone), Lagomarsino (26′ st Calloni), Giacobbe (26′ st Soracco), Busicchia, Sanguineti, Giammona (30′ Vian Seewald), Cocconi (26′ st Danero), Calcagno (22′ st Virtuosi), Tiana, Martini Donati (22′ st Mercurio). A disposizione: Bisso, Macchini. All. Scotto.

ARBITRO: Melis di Olbia; assistenti Ruela e Meloni di Olbia.

RETI: 3′ Donati, 6′ Mori, 22′ e 5′ st Sanguineti, 28′ st Calcagno, 40′ st Busicchia, 50′ st Cocconi.

UNDER 17: OLBIA-US GROSSETO 4-1

OLBIA: Raspitzu, Sanna, Zannini, Barracca, Busu, Bellincontro, Brandino, Murgia, Scanu, Spanu, Catte. A disposizione: Carta, Chessa, Giagheddu, Stefanoni, Di Fraia, Costaggiu, Tugulu, Dessena, Mascia. All. Bechere.

GROSSETO: Nadalin, Amadii, Carlucci, Gamberi, Tavarnesi, D’Ovidio, Bardi, Affabile, Veglianti, Tenci, Fralassi. A disposizione: Laudicino, Paccagnini, Passalacqua, Arrigucci, Presicci, Repola, Mori. All. Stefani.

ARBITRO: Melis di Olbia; assistenti Ruela e Meloni di Olbia.

RETI: 5′ e 44′ Catte, 15′ (rig.) Tenci, 20′ Spanu, 25′ st Bellincontro.