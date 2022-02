GROSSETO – L’Edilfox Grosseto frena la corsa del Galileo Follonica, imponendo un 2-2 che probabilmente sta un po’ stretto alla squadra di Federico Paghi, che nel primo tempo ha giocato meglio degli avversari. Gli azzurri, senza il mister Sergio Silva, in quarantena, sono venuti fuori nella ripresa, passando addirittura in vantaggio, prima del guizzo di Rodriguez che ha fissato il 2-2 finale.

Circolo Pattinatori vs Follonica 2-2

Al 5′ della ripresa il Grosseto ha la possibilità di raddoppiare sull’espulsione di Francesco Banini, ma Barozzi s’oppone a Mount. Non sbaglia invece Marco Pagnini che firma l’1-1 sul tiro diretto concesso per il 15° fallo di squadra locale. Passa poco più di un minuto e il Follonica si porta avanti con un gol ravvicinato di Francesco Banini. L’Edilfox si riversa nell’area azzurra alla ricerca del pareggio. A 13’41 il decimo fallo ospite permette a Saavedra di presentarsi davanti a Barozzi per il tiro diretto. Il portiere riesce a fermare il capitano grossetano’. Al 17′ Barozzi si supera su Nacevich lanciato in contropiede. Quello del Grosseto è quasi un arrembaggio. A 6’29 Rodriguez ruba palla e va ad involarsi solo davanti a Barozzi e lo trafigge con un gran tiro.

Edilfox Follonica-Galileo Follonica 2-2

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, Paghi, Franchi, Cabella, Biancucci. All. Federico Paghi.

GALILEO FOLLONICA: Barozzi, Irace: Montauti, Davide Banini, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Francesco Banini, Oscar Bonarelli, Fernando Montigel, Didac Llobet. All. Fabio Bellan.

ARBITRI: Simone Brambilla di Agrate e Marco Rondina di Vercelli.

RETI: nel p.t. 11’25 Saavedra (G); nel s.t. 6’11 Marco Pagnini (F) 7’26 Francesco Banini (F), 18’31 Rodriguez (G)

NOTE: espulsione temporanea Paghi, Franchi nel p.t., Llobet; Francesco Banini nel s.t. Infortunio a Saavedra al 19′ s.t., colpito al volto da una pallinata.