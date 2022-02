GROSSETO – Ritorno in grande sulla distanza regina per Stefano La Rosa alla 37esima edizione della maratona di Siviglia. In gara assieme ai colleghi azzurri Daniele Meucci e Daniele D’Onofrio, il carabiniere grossetano ha fermato il cronometro a 2:11:24 ma soprattutto ha strappato per 6″ il minimo per l’accesso ai Mondiali di Eugene. Virtualmente cancellata la delusione dell’anno scorso a Siena, quando La Rosa mancò di un soffio il pass per Tokyo 2020.