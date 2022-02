Il Follonica Gavorrano riparte da Foligno, tre gol e tre punti in terra umbra

BAGNO DI GAVORRANO – Ritorno ai tre punti per il Follonica Gavorrano nella difficile trasferta di Foligno. Ancora una bella prova per i biancorossoblù, che reagiscono con forza alla rete del pareggio siglata dai padroni di casa e chiudono sull’1-3. Maremmani insidiosi prima con Buoni e poi Arduini, mentre i locali si fanno vedere con un tiro sventato in angolo da Ombra.

Al 20′ Bruni tenta la rovesciata dopo una respinta sul calcio piazzato di Lo Sicco, con la palla termina fuori.

Tutto perfetto invece al 35′ per il Follonica Gavorrano, in vantaggio con Arduini che in tap in respinge in rete dopo la traversa interna colpita da Lo Sicco. Chance anche per Origlio poco prima del riposo, con una serie di ribattute prima della deviazione di un difensore umbro.

Nella ripresa nota e risposta fra Mugelli e Miccio, senza che il risultato cambi. Al 17′ parato il tiro di Liurni su assist di Giustarini; quattro giri di lancette e Amadio pareggia per il Foligno con tiro dall’altezza del dischetto del rigore dopo una serie di cross. I biancorossoblù non demordono e poco dopo la mezz’ora conquistano una massima punizione per fallo di Chiavazzo: dal dischetto Lo Sicco spiazza il portiere e riporta in vantaggio i suoi. Al 42′ gloria anche per Fonava, che blinda il risultato su un rimbalzo in area, freddando la difesa avversaria. Nel finale ci riprova anche Giustarini, ma il suo tiro viene parato dal portiere.

“È stata una bella partita – ha detto il direttore generale Filippo Vetrini – anche se è partito meglio il Foligno nella prima frazione. Siamo passati in vantaggio con un gol di Arduini su una conclusione eccezionale da parte di Lo Sicco. Fino alla fine del primo tempo abbiamo consolidato il vantaggio rischiando di andare anche sullo 0-2. Nella prima parte della ripresa abbiamo però delle amnesie e non è la prima volta che succede. Il Foligno ha meritatamente raggiunto il pareggio, poi con l’ingresso in campo di forze fresche abbiamo avuto la forza di tornare in vantaggio e poi di chiudere la partita”.

“I valori alla fine sono usciti fuori – ha detto il presidente Paolo Balloni – Abbiamo cercato e raggiunto la vittoria. Il campo non era messo benissimo ed era difficile giocare a pallone, ma la nostra prestazione è arrivata e la squadra è stata sempre unita anche quando abbiamo preso il gol del pareggio. Ci abbiamo creduto e abbiamo trovato tre punti fondamentali. Era importante arrivare a questa vittoria con una prestazione positiva, adesso ci aspettano due partite con il San Donato Tavarnelle e con l’Arezzo, dove misureremo le nostre qualità”.

“Vittoria bella e fondamentale per il nostro proseguo – ha detto Federico Callai, allenatore in seconda, a sostituire lo squalificato Bonura – i ragazzi sono stati tutti bravi. Abbiamo sofferto un pochino solo all’inizio del secondo tempo, quando loro hanno trovato il pareggio, ma noi siamo stati bravissimi a reagire e a trovare i due gol che hanno chiuso la partita. Dispiace per la mancata vittoria di domenica scorsa con la Sangiovannese, nonostante avessimo giocato un grande calcio. Ma oggi ci siamo riscattati e abbiamo fatto una bella prestazione. I ragazzi che sono entrati lo hanno fatto con lo spirito giusto e hanno dato una marcia in più. Questo ci fa capire che questo è un gruppo vero, fatto di grandi calciatori ma anche di grandi uomini. Abbiamo una rosa importante e adesso arriviamo alle prossime due partite con la giusta mentalità, con la voglia di far bene. Noi andiamo in campo per dare sempre il massimo e cercare la vittoria, ci vogliamo divertire e continuare a fare un campionato importante come quello che stiamo facendo, dobbiamo guardare solo in casa nostra”.

FOLIGNO: Falzano, Dell’Orso (34′ st Bevilacqua), Caruso, Chiavazzo (39′ st Cirone), Savarise, Rossi (1′ st Amadio), Valentini, Oliva, Ciganda (26′ Miccio), Settimi (25′ st Tetteh), Orlandi. A disposizione: Gil De Oliveira, Vespa, Said, Metelli. All. Monaco.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Coccia (18′ st Fremura), Dierna, Grifoni, Origlio (32′ st Berardi), Liurni (35′ st Sylla), Mugelli (14′ st Giustarini), Lo Sicco, Arduini (25′ st Iacullo), Fontana. A disposizione: Vivoli, Del Rosso, Tiganj, Ampollini. All. Callai.

ARBITRO: Castellone di Napoli; assistenti Russo di Torre Annunziata e Balbo di Caserta.

RETI: 35′ Arduini, 21′ st Amadio, 30′ st (rig.) Lo Sicco, 42′ st Fontana.

NOTE: ammoniti Settimi, Chiavazzo, Savarise; recuperi 1+5.