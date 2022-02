Il Circolo Pattinatori omaggia uno dei suoi tesserati storici: una targa ad Emilio Minchella

GROSSETO – Prima della supersfida con il Galieo Follonica, il presidente del Circolo Pattinatori Grosseto, Stefano Osti, ha effettuato una premiazione speciale, consegnando una targa alla carriera ad Alberto Emilio Minchella, uno dei tesserati del sodalizio biancorosso con più anni di anzianità.

Minchella indossa per la prima volta la maglia rossa del Cp nel 1965 per entrare a far parte della prima squadra giovanile creata dall’allora presidente Mario Parri. Emilio conquista poi lo scudetto juniores nel 1972 e qualche anno dopo si guadagna un posto in prima squadra.

Una volta messa la stecca nell’armadio Minchella indossa nuovamente i pattini per aiutare a crescere i giovani e tuttora segue il minihockey grossetano e collabora con Stefano Paghi alla guida della squadra Picchianti under 11.

Un premio dunque più che meritato per una bandiera biancorossa.