Buoni risultati delle giovani del Cus Albinia al Trofeo internazionale di Roma

ALBINIA – Prime gare e bel bottino di metalli preziosi per le atlete del Cus Albinia al Trofeo Internazionale di Roma.

Nella disciplina degli obbligatori negli Esordienti B, eccellente primo posto per Sofia Brandi e bronzo per Margherita Bini; per gli Esordienti A sale sul podio anche Sofia Ricci, seconda. Nei Cadetti Giorgia Fiori sfiora il podio con un buon quarto posto, negli Juniores si piazzano appena sotto il podio Asia Tafani e Lucrezia Zago, rispettivamente quarta e quinta.

Per la disciplina del libero Diletta Amadori nei Giovanissimi A conquista la prima posizione ed è oro, per gli Esordienti regionali A Sofia Ricci sale sul podio con un bel bronzo, per i Giovanissimi B quanto e quinto piazzamento per Arianna Vispi e Diletta Bini. Sofia Brandi ottiene una decima posizione negli Esordienti regionali B libero. Margherita Bini, in una gara di alto livello tecnico, ottiene un buon piazzamento.