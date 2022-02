Blue Factor avanti tutta con un Buralli super: vittoria contro il Camaiore

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Non si ferma la Blue Factor: al Pardini Center il Castiglione di Massimo Bracali stende anche il Camaiore per 3-2 e riduce ancora il distacco dal primo posto. Protagonista assoluto il solito Federico Buralli, autore della tripletta vincente e trascinatore della squadra da vero capitano. I biancocelesti pur con le assenze, hanno dimostrato di voler giocare tutte le partite con grande intensità e il Camaiore di Elia Guidi è stato degno avversario, mettendoci l’anima. Primo tempo con i versiliesi che spingono sull’acceleratore e passano con Pardini che buca Saitta, anche lui gran protagonista, da sinistra. Sempre Saitta disinnesca il rigore di Benedetti, fallo di Piro su Milani, ma nulla può sull’incursione da destra di Mattugini che insacca il 2-0. Il tocco di pattino in area a fermare un tiro verso la porta, provoca il rigore che Buralli al secondo tentativo spedisce al sette, accorciando. Il 2-1 manda così le squadre al riposo.

Nella ripresa la battaglia continua, con l’ex Bandieri che vola su tutte le incursioni castiglionesi che però si fanno sempre più insistenti. Bracali da spazio anche ai giovanissimi. Dopo 10′ lo scambio in contropiede è magistrale con Maldini che serve Buralli che pareggia, 2-2. Il finale è incandescente. Saitta neutralizza la punizione a Milani sul 10° fallo castiglionese. E così fa Bandieri su Cabiddu sul decimo fallo del Camaiore. Si arriva così all’ultimo minuto e la discesa da destra porta il bomber del Castiglione solissimo davanti al portiere con Bura che la mette sotto la traversa per il 3-2 e il suo 25esimoc entro stagionale. Il Camaiore non riesce a reagire, e Milani dopo aver fatto fallo da blù su Maldini gli da un colpetto anche con la stecca che gli vale il rosso. Buralli non trasforma la punizione ma non c’è più tempo. Una vittoria di platino dei maremmani che continuano la scalata al vertice con tre gare da recuperare sul Sarzana capolista.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Bandieri, Venè; M.Raffaelli, E.Brunelli, M.Giorgi, Milani, Benedetti, M.Pardini, Tirinnanzi, N.Mattugini. All. Elia Guidi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Saitta, Donnini; Piro, Maldini, Buralli, Guarguaglini, Santoni, F.Montauti, Cabiddu, E.Perfetti. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Francesco De Palma di Giovinazzo.

RETI (pt (2-2) 11’03 Pardini (RC), 15’40 Mattugini (RC), 19’04 rig. Buralli (C); st 9’41 e 24’12 Buralli (C).

La 13a giornata: Decom Roller Matera-Alice Grosseto 7-3, Sgs Forte dei Marmi-Indeo Afp Giovinazzo 6-6, Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 2-3, Cgc Viareggio-Prati Startit 9-6.

Classifica serie A2 girone B: Sarzana (12) 26, Castiglione (9­­) 24, Forte dei Marmi (11) 19, Cgc Viareggio (9) 18, R.Matera (9) 16, Afp Giovinazzo (11) 15, Rotellistica Camaiore (11) 12, Alice Grosseto (12) 5, Prato (12) 1.

Marcatori: Vargas (R.Matera) 30, Buralli (Castiglione) 25, E.Cinquini (Sarzana) 20, Pistelli (Sarzana) 17, Salvadori (Grosseto) 15.