Raid di furti in zona industriale, il sindaco: «Telecamere in arrivo, la copertura sarà totale»

FOLLONICA – La serie di furti che ha interessato alcune aziende della zona industriale nella notte tra giovedì e venerdì ha amareggiato molto gli imprenditori coinvolti.

Nella giornata di ieri sulle nostre pagine abbiamo riportato il furto all’azienda Bolognesi Ortofrutta, ma anche un’altra azienda in via Agricoltura nella stessa notte ha subito il furto di 650 euro. «Ci sentiamo abbandonati dall’amministrazione» aveva affermato Mirko Bolognesi dopo aver trovato gli uffici della sua impresa devastati.

Abbiamo chiesto al sindaco Andrea Benini a che punto sono i progetti per la zona industriale, sia per quanto riguarda la sicurezza sia per il rischio idraulico.

«Per la zona industriale – afferma il primo cittadino – sono già previsti numerosi interventi che riguardano sia la messa in sicurezza dell’area che il rifacimento delle strade. Inoltre stiamo partecipando ad un bando per la sistemazione della rete fongaria della zona».

«Per quanto riguarda la sicurezza dell’area – aggiunge -, avevamo già annunciato alcuni mesi fa di aver messo a punto, su proposta e sollecitazione dalla confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa, un sistema di videosorveglianza. In totale sono 16 le telecamere da installare e la copertura della zona è totale. La spesa sostenuta dall’amministrazione comunale è di 30 mila euro e il progetto è stato realizzato dalla società NetSpring».

«Nel nuovo piano delle opere, inoltre, per la sola zona industriale è stata già prevista una spesa di 300 mila euro per le asfaltature. Risorse vere, da fare entro il 2022. Continueremo poi mettendo risorse ogni anno perché rifare le strade della zona industriale significa mettere in ballo milioni di euro. La programmazione parte comunque dal 2022».

«Il problema principale su cui intervenire, e sul quale abbiamo chiesto di realizzare un progetto, è quello della rete fognaria, che, in occasione di eventi atmosferici di particolare violenza, causa spesso allagamenti. Tramite il Pnrr abbiamo chiesto un finanziamento di 800 mila euro. Ottenendolo potremo lavorare alla condotta fognaria, risolvendo il problema. Per questo ci siamo portati avanti con il progetto. Il problema si può risolvere solo con interventi strutturali e non con toppe. L’unico modo per realizzare l’opera è quindi portarci avanti con il progetto».