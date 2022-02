Mala movida: 500 persone controllate. Una denuncia per oltraggio e sanzioni per quattro locali

GROSSETO – “Continuano anche in questo fine settimana gli specifici servizi predisposti dal Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, nel centro cittadino durante le ore serali della movida e finalizzati a prevenire e reprimere reati connessi all’abuso di bevande alcoliche da parte dei giovani, talvolta minorenni, che possono dar luogo a episodi di degrado urbano, danneggiamento e comportamenti potenzialmente pericolosi per i cittadini”, recità così la nota della Questura di Grosseto.

“Nella serata di ieri, venerdì 18 febbraio, è stato effettuato un servizio di controllo coordinato interforze, che ha interessato tutto il centro urbano e che ha visto l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, coadiuvate da equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale”.

“I controlli hanno interessato l’intero centro storico, suddiviso in zone specificamente individuate in quanto interessate maggiormente dalla cd. movida e dalla presenza di numerosi giovani, ed in particolare piazza San Francesco, piazza De Maria, piazza Dante, piazza Del Sale, piazza dei Martiri D’Istia, via Garibaldi, via Carducci, via Vinzaglio, nonché tutto il perimetro delle mura Medicee. I controlli sono anche stati estesi in via Roma”, continua la nota.

“Il servizio si è svolto in modo regolare e non si è verificata alcuna criticità di ordine pubblico. Nell’occasione sono state controllate circa 500 persone; di queste 3 sono state sanzionate per violazioni delle normative anticovid. Una persona è stata denunciata per oltraggio e rifiuto di fornire le generalità. Sono stati controllati 14 esercizi pubblici. Uno di questi è stato sanzionato per vendita di bevande alcoliche a minori. Altri tre locali sono stati sanzionati, uno per violazione delle normative anticovid e due per violazioni della normativa sull’impatto acustico”, conclude la nota.